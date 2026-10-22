جانشین فراجا در جیرفت؛ افتتاح فرماندهی جدید انتظامی جنوب استان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی، صبح امروز پنج‌شنبه ۳۰ مهر ماه با همراهی استاندار کرمان و اعضای کمیسیون امنیت ملی وارد فرودگاه جیرفت شد.

سفر جانشین فراجا به شهرستان جیرفت به منظور افتتاح فرماندهی انتظامی جنوب استان کرمان انجام شده است.

