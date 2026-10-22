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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۹:۰۹

جانشین فراجا در جیرفت؛ افتتاح فرماندهی جدید انتظامی جنوب استان کرمان

جانشین فراجا در جیرفت؛ افتتاح فرماندهی جدید انتظامی جنوب استان کرمان

کرمان- جانشین فراجا برای افتتاح فرماندهی انتظامی جنوب استان کرمان وارد شهرستان جیرفت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی، صبح امروز پنج‌شنبه ۳۰ مهر ماه با همراهی استاندار کرمان و اعضای کمیسیون امنیت ملی وارد فرودگاه جیرفت شد.

سفر جانشین فراجا به شهرستان جیرفت به منظور افتتاح فرماندهی انتظامی جنوب استان کرمان انجام شده است.

کد مطلب 6986045

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