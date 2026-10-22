به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد پاکمهر صبح پنجشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان خراسان شمالی با حضور سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، و معاون رئیس‌جمهور،که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد،با تأکید بر ضرورت تقویت فرهنگ اسلامی و حفظ وحدت و انسجام اجتماعی، خواستار توجه بیشتر دولت به مشکلات زیرساختی، منابع آب، راه‌های ارتباطی و تأمین زمین برای ساخت مسکن جوانان در مناطق روستایی استان شد.

پاکمهر ضمن تسلیت ایام شهادت و قدردانی از حضور مهمانان، فرهنگ اسلامی و فرهنگ عاشورایی را از نقاط قوت نظام جمهوری اسلامی دانست و بر ضرورت توجه جدی‌تر به این حوزه تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت حفظ وحدت و انسجام اجتماعی در خراسان شمالی، این سرمایه را نعمتی ارزشمند دانست که صیانت از آن نیازمند توجه و حمایت مستمر است.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی همچنین با اشاره به مشکلات مناطق روستایی استان در حوزه منابع آب و راه‌های دسترسی، خواستار اختصاص منابع و اعتبارات بیشتر برای رفع محرومیت‌ها و ارتقای شاخص‌های توسعه‌ای شد.

وی در ادامه، تأمین زمین برای ساخت مسکن جوانان روستایی را یکی از مطالبات مهم استان عنوان کرد و بر ضرورت تسهیل واگذاری زمین و حمایت از خانه‌دار شدن جوانان با هدف کاهش مهاجرت از روستاها و تقویت مهاجرت معکوس تأکید کرد.

پاکمهر با اشاره به تفاوت شرایط واگذاری زمین در شهرها و روستاها، خواستار بازنگری در سازوکارهای موجود و فراهم‌کردن شرایط مناسب‌تر برای ساخت مسکن در مناطق روستایی شد.