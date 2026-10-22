به گزارش خبرگزاری مهر، تولید تله‌فیلم کمدی «سیم آخر» با موضوع انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان سپیدان آغاز شد؛ اثری ۶۰ دقیقه‌ای که نخستین پروژه از مجموعه ۱۰ تله‌فیلم انتخاباتی مراکز استانی صداوسیماست که به مرحله تصویربرداری رسیده است.

امیر رئوف، مدیرکل صداوسیمای استان فارس، در بازدید از محل تصویربرداری تله‌فیلم «سیم آخر» گفت: این اثر داستانی در گونه کمدی و با مدت‌زمان تقریبی ۶۰ دقیقه تولید می‌شود و قرار است در روزهای منتهی به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا روی آنتن برود.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی رسانه ملی، ۱۰ اثر نمایشی در مراکز استانی صداوسیما تولید می‌شود تا در روزهای پیش از انتخابات از شبکه‌های سراسری پخش شود.

مدیرکل صداوسیمای استان فارس با اشاره به محتوای این تله‌فیلم گفت: «سیم آخر» با هدف تبیین نقش و جایگاه شوراهای اسلامی شهر و روستا در زندگی روزمره مردم ساخته می‌شود و تلاش دارد اهمیت این نهادها را در مدیریت شهری و خدمت‌رسانی به شهروندان به تصویر بکشد.

رئوف ادامه داد: شهرداری‌ها در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم قرار دارند و تولید چنین آثاری می‌تواند به افزایش آگاهی مخاطبان درباره وظایف شوراها و انتخاب آگاهانه‌تر نامزدها کمک کند.

وی درباره نحوه پخش این اثر نیز بیان کرد: «سیم آخر» به سفارش معاونت امور استان‌های صداوسیما تولید می‌شود و پیش‌بینی شده است در جدول پخش شبکه‌های پرمخاطب سراسری، از جمله شبکه یک یا دو سیما، قرار گیرد.

سپیدان میزبان تصویربرداری «سیم آخر»

علی بهمنی، مدیر تولید سیمای فارس، نیز با اشاره به انتخاب سپیدان برای تصویربرداری این تله‌فیلم گفت: شرایط آب‌وهوایی مناسب، طبیعت زیبا و ظرفیت‌های بصری این شهرستان، از دلایل انتخاب آن برای تولید این اثر بوده است.

وی افزود: برای استفاده بهتر از ظرفیت‌های محیطی و شهری، تمام لوکیشن‌های مورد نیاز پروژه در شهر سپیدان طراحی و جانمایی شده‌اند

مدیر تولید سیمای فارس با تشریح جزئیات اجرایی پروژه گفت: این تله‌فیلم در قالب یک اثر داستانی تک‌قسمتی و در ۸۰ سکانس ساخته می‌شود و بیش از ۲۵ نفر از عوامل فنی و اجرایی و هشت بازیگر اصلی در تولید آن مشارکت دارند.

بهمنی با بیان اینکه مراحل تصویربرداری تا ماه آینده به پایان می‌رسد، عنوان کرد: این پروژه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولیدی و هنری استان فارس در حال اجراست.

پایان تصویربرداری در ۱۰ روز کاری

ابراهیم خانی، کارگردان تله‌فیلم «سیم آخر»، نیز با اشاره به روند تولید این اثر گفت: تصویربرداری پروژه در یک دوره کاری هشت تا ۱۰ روزه به پایان می‌رسد و گروهی از هنرمندان بومی استان فارس در کنار بازیگران مطرح کشوری در آن حضور دارند.

وی تأکید کرد: از میان ۱۰ مرکز استانی صداوسیما که مأموریت تولید آثار داستانی با موضوع انتخابات را بر عهده گرفته‌اند، صداوسیمای فارس نخستین مرکزی است که پروژه خود را وارد مرحله تصویربرداری کرده است.