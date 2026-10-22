ضرورت آموزش نیروی انسانی برای جذب گردشگران استان اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه صبح پنجشنبه در نشست با گروه گردشگری در مجمع مشورتی پیشرفت استان اظهار کرد: افراد صاحب‌نظر، دانشگاهی و سرمایه‌گذاران به واسطه تجارب، نظرات کارشناسی ارائه می‌دهند و لازم است از ایده‌های آنان در شناسایی اولویت‌ها استفاده شود.

وی با اشاره به هدف‌گذاری شورای پیشرفت استان و استفاده از نظرات کارشناسان و صاحبان تجربه در راستای توسعه، افزود: این شورا تکلیفی اداری نبوده و با هدف استفاده از نظرات نخبگان و فعالان بخش‌های مختلف برای شناسایی و رفع موانع آن حوزه تشکیل یافته است.

استاندار اردبیل تصریح کرد: از جمله اولویت‌های لازم برای تقویت حوزه گردشگری، آموزش فعالان این بخش بوده و دولت محلی در این خصوص پشتیبانی‌ها را انجام می‌دهد.

امامی یگانه بیان کرد: با آموزش نیروی انسانی، ظرفیت‌های گردشگری استان به شیوه مناسب و به‌روز عرضه شده و گامی برای جذب گردشگران درجه یک است.

وی با تاکید بر معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان گفت: با هدف شناساندن اماکن گردشگری باید اطلاع‌رسانی‌های لازم با استفاده از ظرفیت‌های مختلف در فضای مجازی و رسانه‌ای انجام شود.