محسن مهربانی در گفتگو با خبرنگار مهر از تکمیل تحویل تجهیزات الکترونیکی انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا به شهرستان‌های استان خبر داد و اظهار کرد: تجهیزات انتخاباتی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته به شهرستان‌ها تحویل داده شده و توزیع تجهیزات جدید در دستور کار نیست.

وی با اشاره به پیش‌بینی تجهیزات پشتیبان برای مدیریت شرایط احتمالی اظهار کرد: حدود چهار درصد تجهیزات به‌عنوان ذخیره پشتیبانی و نزدیک به هفت درصد نیز برای جبران موارد احتمالی در نظر گرفته شده است تا در صورت بروز مشکل، امکان استفاده از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده وجود داشته باشد.

مهربانی با بیان اینکه تحویل تجهیزات به‌تنهایی به معنای آمادگی کامل برای اجرای انتخابات الکترونیک نیست، افزود: پس از استقرار تجهیزات، بررسی وضعیت ارتباطات، رفع نواقص احتمالی، آموزش عوامل اجرایی و اطمینان از توانایی مسئولان برای کار با دستگاه‌ها باید با جدیت دنبال شود.

چهار مرحله اصلی رأی‌گیری الکترونیکی

رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان اصفهان، تکمیل و ارسال صورت‌جلسه آغازین، احراز هویت رأی‌دهندگان، ثبت رأی الکترونیکی و تکمیل و ارسال صورت‌جلسه پایانی را چهار فرایند اصلی در شعب اخذ رأی برشمرد.

وی تأکید کرد: فرمانداران باید با تمام مراحل اجرای رأی‌گیری الکترونیکی آشنایی کامل داشته باشند و بتوانند فرایندهای اصلی را به‌صورت عملی انجام دهند؛ ازاین‌رو، برگزاری مانورهای آموزشی و تمرین میدانی برای مدیران شهرستانی اهمیت زیادی دارد.

مهربانی با اشاره به ضرورت تسلط عوامل اجرایی بر تجهیزات انتخاباتی افزود: آشنایی نظری با دستگاه‌ها کافی نیست و فرمانداران و مسئولان مرتبط باید پیش از روز انتخابات، مراحل مختلف کار را تمرین کنند تا در زمان اجرا، مشکلات ناشی از ناآشنایی با تجهیزات به حداقل برسد.

وی همچنین بر ضرورت آموزش معاونان سیاسی فرمانداری‌ها تأکید کرد و گفت: آمادگی مدیران شهرستانی باید در کنار بررسی فنی تجهیزات و فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز دنبال شود.

رأی‌گیری بدون اینترنت پیش‌بینی نشده است

رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان اصفهان، پوشش ارتباطی را یکی از الزامات اصلی برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک دانست و از آغاز آزمون ارتباطی در شهرستان‌های استان خبر داد.

وی تصریح کرد: فرمانداری‌هایی که هنوز آزمون پوشش ارتباطی را آغاز نکرده‌اند، باید هرچه سریع‌تر این فرایند را انجام دهند تا نقاط ضعف احتمالی شناسایی و برای رفع آن‌ها اقدام شود.

مهربانی با اشاره به اینکه امکان رأی‌گیری آفلاین در این انتخابات پیش‌بینی نشده است، خاطرنشان کرد: فرایندهای انتخاباتی باید به‌صورت برخط انجام شود؛ بنابراین، بررسی کیفیت و پایداری ارتباطات در محل شعب، پیش از برگزاری انتخابات، ضرورت دارد.

وی افزود: شناسایی نقاط فاقد پوشش یا دارای اختلال ارتباطی باید در اولویت فرمانداری‌ها قرار گیرد تا مشکلات احتمالی پیش از آغاز رأی‌گیری مشخص شود و اقدامات لازم برای رفع آن‌ها انجام گیرد.

اعزام تیم‌های امداد سایبری به شهرستان‌ها

مهربانی با اشاره به اقدامات پشتیبانی فنی از فرایند انتخابات اظهار کرد: تیم‌های امداد سایبری به شهرستان‌ها اعزام می‌شوند تا وضعیت زیرساخت‌ها را ارزیابی و نقاط ضعف احتمالی را شناسایی کنند.

وی افزود: بررسی مشکلات ارتباطی، اطمینان از تأمین برق اضطراری و فراهم بودن امکانات مورد نیاز شعب، از جمله اقداماتی است که باید در کنار آزمون تجهیزات و آموزش عوامل اجرایی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان اصفهان همچنین بر ضرورت پیش‌بینی تمهیدات لازم برای مواقع بروز اختلال تأکید کرد و گفت: فرمانداری‌ها باید پیش از برگزاری انتخابات، وضعیت تجهیزات، امکانات پشتیبان و زیرساخت‌های ارتباطی را بررسی کنند تا امکان مدیریت مشکلات احتمالی فراهم باشد.

وی با اشاره به اهمیت هماهنگی میان ستاد انتخابات استان و فرمانداری‌ها، پیگیری مستمر نواقص شناسایی‌شده را ضروری دانست و بر لزوم رفع مشکلات فنی پیش از روز رأی‌گیری تأکید کرد.