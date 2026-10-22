به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام رضا نوری صبح چهارشنبه در نشست مشترک شورای اداری و فرهنگ عمومی خراسان شمالی که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: سند مهندسی فرهنگی خراسان شمالی باید از سوی دستگاه‌های اجرایی به‌دقت مطالعه و مفاد آن در برنامه‌ها و اقدامات فرهنگی اجرایی شود.

وی افزود: این سند با هدف ایجاد تحول در حوزه فرهنگ و همسو کردن سبک زندگی مردم با الگوی اسلامی تدوین شده است و تحقق اهداف آن نیازمند همکاری و اهتمام همه دستگاه‌های مسئول است.

امام جمعه بجنورد با اشاره به اهمیت موضوع جمعیت در سند مهندسی فرهنگی خراسان شمالی، بیان کرد: مسئله جمعیت از موضوعات مورد تأکید در سفر رهبر فقید انقلاب به خراسان شمالی و همچنین در تدوین این سند بوده است و باید با توجه به اهمیت بنیان خانواده، مورد اهتمام جدی قرار گیرد.

حجت‌الاسلام نوری با تأکید بر نقش زنان در تحکیم بنیان خانواده، خواستار توجه بیشتر مسئولان به مسائل خانواده و جمعیت شد.

وی همچنین از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست بر نحوه برگزاری کنسرت‌ها نظارت بیشتری داشته باشد و گفت: کنسرت‌ها باید زمینه شادی و نشاط مردم را فراهم کنند و به موضوعی برای ایجاد حاشیه و نارضایتی تبدیل نشوند.