قزوین در مسیر تقویت زنجیره ارزش زیتون؛ ظرفیت فرآوری به ۲۷ هزار تن رسید

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: زیتون در استان قزوین تنها یک محصول باغی نیست بلکه این محصول در کنار ایجاد اشتغال برای هزاران بهره‌بردار، نقشی مهم در اقتصاد روستایی، توسعه صنایع تبدیلی و ظرفیت‌های صادراتی استان دارد.

همزمان با سفر امروز وزیر جهاد کشاورزی به طارم سفلی و حضور در جشنواره زیتون، آمارهای اعلام‌شده از سوی مسئولان بخش کشاورزی نشان می‌دهد قزوین از ظرفیت قابل توجهی در تولید، فرآوری و روغن‌کشی زیتون برخوردار است؛ ظرفیتی که توسعه زیرساخت‌های آبیاری، نوسازی باغات و تکمیل زنجیره ارزش می‌تواند زمینه بهره‌برداری بیشتر از آن را فراهم کند.

طارم سفلی؛ کانون اصلی تولید زیتون قزوین

فرامرز حریری‌مقدم رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، زیتون را از محصولات راهبردی بخش کشاورزی استان دانست و اظهار کرد: این محصول علاوه بر اشتغال‌آفرینی، در رونق اقتصادی مناطق روستایی و توسعه صادرات نقش مؤثری دارد.

حریری‌مقدم با اشاره به ظرفیت تولید زیتون در استان افزود: قزوین در سال‌های پربار سالانه حدود ۴۰ هزار تن زیتون تولید می‌کند و به دلیل برخورداری از زیرساخت‌های فرآوری و روغن‌کشی، جایگاه مهمی در زنجیره تولید این محصول در کشور دارد.

وی با تأکید بر جایگاه طارم سفلی در تولید زیتون بیان کرد: از مجموع ۱۵۲ روستای این منطقه، ۵۶ روستا در زمینه تولید زیتون فعالیت دارند و حدود چهار هزار و ۵۰۰ بهره‌بردار در این حوزه مشغول کار هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ادامه داد: بیش از ۳۰ واحد بزرگ و کوچک فرآوری صنعتی زیتون و ۱۴ واحد روغن‌کشی در منطقه فعالیت می‌کنند و زیرساخت نگهداری بیش از ۷۰۰ تن روغن زیتون خام نیز در مخازن تمام‌استیل و استاندارد فراهم شده است.

حریری‌مقدم با اشاره به حرکت باغداری زیتون استان به سمت روش‌های نوین کشت تصریح کرد: بیش از هزار هکتار از باغات زیتون قزوین به کشت متراکم و فوق‌متراکم اختصاص دارد که متوسط عملکرد این باغات بیش از هشت تن در هکتار است.

وی استفاده از ارقام تجاری جدید، بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته روغن‌کشی و ذخیره‌سازی محصول در مخازن استاندارد را از عوامل مؤثر در ارتقای کیفیت زیتون و توسعه بازارهای صادراتی عنوان کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین همچنین از فعالیت نهالستان زیتون استان با ظرفیت تولید سالانه بیش از ۳۰۰ هزار اصله نهال خبر داد و گفت: در حوزه توسعه زیرساخت‌های آبیاری، پروژه آبیاری تجمیعی تحت فشار باغات زیتون در سطح ۴۳۵ هکتار در روستای آلتین‌کش اجرا شده است.

حریری‌مقدم افزود: پروژه انتقال آب کشاورزی به طول ۱۸ کیلومتر نیز با هدف تأمین آب باغات چهار روستا در این منطقه در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به ظرفیت افزایش سطح باغات زیتون در استان خاطرنشان کرد: در صورت تأمین اعتبارات ملی، یارانه‌ها و تسهیلات بانکی مورد نیاز، امکان احداث بیش از هزار هکتار باغ جدید زیتون در اراضی مستعد قزوین وجود دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تأکید کرد: توسعه باغات، تکمیل زنجیره ارزش، ارتقای فناوری فرآوری و افزایش کیفیت روغن زیتون می‌تواند به افزایش درآمد بهره‌برداران، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت جایگاه استان در بازارهای داخلی و صادراتی منجر شود.

برداشت بیش از ۱۵ هزار تن زیتون در قزوین

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از برداشت زیتون در باغات استان خبر داد و اظهار کرد: با رسیدن میوه به مرحله مناسب برداشت، برداشت ارقام مناسب برای فرآوری کنسروی آغاز شده است و با رسیدن سایر ارقام، عملیات برداشت گسترش می‌یابد.

محمد پیله‌فروش با اشاره به پراکندگی باغات زیتون در استان افزود: بخش عمده این باغات در منطقه طارم سفلی و بخشی دیگر در الموت غربی قرار دارند و زیتون از محصولات مهم و راهبردی بخش باغبانی قزوین به شمار می‌رود.

وی سطح کل باغات زیتون استان را حدود ۱۱ هزار و ۱۴۸ هکتار اعلام کرد و گفت: از این میزان، ۱۰ هزار و ۵۱۷ هکتار بارور و ۶۳۱ هکتار غیربارور است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ادامه داد: بر اساس برآوردهای انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۱۵ هزار تن دانه زیتون از باغات بارور استان برداشت شود.

پیله‌فروش با اشاره به کاربردهای مختلف محصول تولیدی استان بیان کرد: بخشی از زیتون به‌صورت سبز و برای تولید محصولات کنسروی برداشت و به واحدهای صنایع تبدیلی منتقل می‌شود؛ ازاین‌رو توسعه ظرفیت این واحدها می‌تواند در افزایش ارزش افزوده، ایجاد اشتغال و تکمیل زنجیره تولید و فرآوری نقش مؤثری داشته باشد.

وی همچنین مدیریت آفات را از الزامات حفظ کیفیت محصول دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به حساسیت زیتون به آفت مگس زیتون، باغداران باید توصیه‌های فنی کارشناسان را رعایت کنند و محصول را در زمان مناسب برداشت کنند تا ضمن حفظ کیفیت، خسارت ناشی از آفات نیز کاهش یابد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تأکید کرد: برداشت اصولی و به‌موقع محصول، توسعه صنایع فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش زیتون از اولویت‌های بخش باغبانی استان است و اقدامات حمایتی و کارشناسی در این زمینه ادامه دارد.

ظرفیت فرآوری زیتون قزوین به ۲۷ هزار و ۷۱۹ تن رسید

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از توسعه ظرفیت صنایع مرتبط با زیتون خبر داد و گفت: مجموع ظرفیت تولید محصولات فرآوری‌شده زیتون در واحدهای صنایع تبدیلی و غذایی استان به ۲۷ هزار و ۷۱۹ تن در سال رسیده است و این واحدها در مجموع توان جذب و فرآوری سالانه ۶۵ هزار و ۳۳۰ تن زیتون را دارند.

سید ابرادات مصلایی با تشریح مجوزهای صادرشده در این بخش اظهار کرد: تاکنون ۹ فقره مجوز برای تولید روغن خام زیتون با ظرفیت سالانه ۶ هزار و ۱۰۴ تن صادر شده است. همچنین ۲۰ فقره مجوز با ظرفیت سالانه ۶ هزار و ۶۸۰ تن به فرآوری و بسته‌بندی زیتون اختصاص دارد.

وی افزود: علاوه بر این، یک فقره مجوز با ظرفیت سالانه ۱۰ هزار تن برای فرآوری تفاله زیتون و تولید کود گیاهی صادر شده است که در کنار سایر فعالیت‌های صنعتی مرتبط، بخشی از ظرفیت صنایع تبدیلی استان را تشکیل می‌دهد.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به اهمیت توسعه صنایع پایین‌دستی زیتون بیان کرد: برخورداری از ظرفیت فرآوری، روغن‌کشی و بسته‌بندی، امکان تبدیل محصول خام به فرآورده‌های متنوع‌تر را فراهم می‌کند و می‌تواند به افزایش ارزش اقتصادی محصول تولیدی باغداران کمک کند.

مصلایی ادامه داد: استفاده از ظرفیت واحدهای صنعتی در کنار توسعه باغات و افزایش تولید، زمینه مناسبی برای تکمیل زنجیره ارزش زیتون در استان ایجاد می‌کند. هماهنگی میان بخش تولید و صنایع تبدیلی نیز می‌تواند به بهبود فرآیند جذب محصول، کاهش اتلاف و فراهم شدن زمینه عرضه محصولات فرآوری‌شده در بازارهای مختلف کمک کند.

وی با اشاره به ظرفیت بالای تولید زیتون در مناطق مستعد استان خاطرنشان کرد: توسعه صنایع فرآوری و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت واحدهای موجود، از محورهای مهم تقویت بخش کشاورزی و صنایع غذایی قزوین است و می‌تواند در ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با زیتون نقش داشته باشد.

تکمیل زنجیره ارزش؛ ضرورت توسعه اقتصاد زیتون در قزوین

مجموع آمارهای اعلام‌شده از سوی مسئولان بخش کشاورزی نشان می‌دهد قزوین در بخش‌های مختلف تولید، فرآوری، روغن‌کشی و بسته‌بندی زیتون از ظرفیت قابل توجهی برخوردار است. وجود بیش از ۱۱ هزار هکتار باغ زیتون، فعالیت هزاران بهره‌بردار در طارم سفلی، توسعه کشت‌های متراکم و فوق‌متراکم و برخورداری از واحدهای متعدد صنایع تبدیلی، از جمله ظرفیت‌های این استان در حوزه زیتون به شمار می‌رود.

در عین حال، توسعه پایدار این بخش به مجموعه‌ای از اقدامات مکمل، از جمله تأمین آب باغات، حمایت مالی از احداث باغ‌های جدید، مدیریت آفات، ارتقای فناوری فرآوری و افزایش کیفیت محصولات وابسته است. تقویت پیوند میان باغداران و صنایع تبدیلی نیز می‌تواند به استفاده مؤثرتر از ظرفیت تولید استان کمک کند.

سفر وزیر جهاد کشاورزی به طارم سفلی و حضور در جشنواره زیتون در شرایطی انجام می‌شود که این منطقه یکی از کانون‌های اصلی تولید زیتون کشور محسوب می‌شود و توسعه زیرساخت‌ها و صنایع وابسته به این محصول می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصاد روستایی، افزایش درآمد بهره‌برداران و تقویت جایگاه قزوین در بازارهای داخلی و صادراتی داشته باشد.

