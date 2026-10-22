یک هکتار از اراضی تصرف‌ شده منطقه حفاظت‌ شده لیسار آزادسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر خودکار صبح پنجشنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر تخریب و تصرف شبانه یک هکتار از اراضی ارزشمند زیست‌محیطی منطقه حفاظت‌شده لیسار، با دستور فوری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گیلان، نیروهای کمکی یگان حفاظت محیط زیست از شهرستان‌های آستارا و رضوانشهر به منطقه اعزام شدند.

وی افزود: این عملیات با هماهنگی یگان‌های حفاظت محیط زیست شهرستان‌های تالش، آستارا و رضوانشهر و با همکاری نیروهای انتظامی و مرزبانی انجام شد و اقدامات لازم برای رفع تصرف، جمع‌آوری حصار غیرمجاز و برچیدن آثار و ادوات مرتبط با تخلف در دستور کار قرار گرفت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست تالش با اشاره به جزئیات این عملیات تصریح کرد: در جریان این اقدام، پایه‌های چوبی و سیم‌های خاردار نصب‌شده برای تصرف اراضی جمع‌آوری و به پاسگاه محیط‌بانی جوکندان منتقل شد.

خودکار ادامه داد: همچنین با استفاده از یک دستگاه لودر، آثار اقدامات انجام‌شده برای تصرف غیرمجاز تخریب و عرصه موردنظر از تصرف خارج شد.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از عرصه‌های طبیعی و مناطق تحت مدیریت محیط زیست خاطرنشان کرد: مقابله با هرگونه تخریب و تصرف غیرمجاز از اولویت‌های یگان حفاظت محیط زیست است و این اداره با همکاری نیروهای انتظامی و مرزبانی، برخورد با چنین تخلفاتی را با جدیت دنبال می‌کند.