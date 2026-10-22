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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۹:۲۶

سردار رضایی: تقویت ابزارهای انتظامی، پیش‌شرط توسعه جنوب کرمان است

سردار رضایی: تقویت ابزارهای انتظامی، پیش‌شرط توسعه جنوب کرمان است

کرمان- جانشین فرمانده انتظامی کشور با اشاره به اهمیت راهبردی جنوب کرمان، از ارتقا و تقویت خدمات انتظامی و امنیتی در راستای توسعه همه‌ جانبه این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی، صبح امروز پنجشنبه در بدو ورود به شهرستان جیرفت در جمع خبرنگاران، با اشاره به وسعت و موقعیت ژئوپلیتیک ایران اسلامی و همجواری با بیش از ۱۵ کشور، استان کرمان را یکی از پهناورترین و مهم‌ترین استان‌های کشور برشمرد و گفت: استان کرمان به دلیل برخورداری از منابع غنی معدنی، ظرفیت‌های بی‌نظیر کشاورزی و وسعت سرزمینی، جایگاهی ویژه در اقتصاد و امنیت کشور دارد.

وی با تأکید بر اینکه امنیت پایدار زیربنای تمامی فعالیت‌های توسعه‌ای است، افزود: برابر خواست و مطالبات به‌حق مردم منطقه و با هماهنگی و همراهی مسئولان محلی، تصمیمات جدی برای ارتقای خدمات انتظامی و امنیتی در جنوب کرمان اتخاذ شده است تا بستری مطمئن و ایمن برای توسعه سایر ظرفیت‌های منطقه فراهم شود.

وی با اعلام اینکه فرماندهی انتظامی جامع‌تر و تقویت‌ شده‌ای برای توسعه جنوب کرمان پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: جنوب کرمان از ظرفیت‌های بسیار بالایی برای پیشرفت و شکوفایی برخوردار است و مجموعه انتظامی کشور با پیش‌ قدم شدن در این عرصه، آمادگی کامل دارد تا هرگونه امکانات و تجهیزات لازم را برای تقویت امنیت و رفاه مردم این خطه به کار گیرد.

جانشین فرمانده انتظامی کشور با اشاره به تغییر رویکردها در مجموعه فراجا گفت: در انتظامی کشور شعار قدیمی «مامور معذور است» رنگ باخته و کاملاً حذف شده است؛ امروز پلیس با روحیه انقلابی، تکلیف‌ مدار و بصیر، هر جا که احساس نیاز به حضور و خدمت‌رسانی باشد، با قدرت و صلابت حضور پیدا می‌کند.

سردار رضایی، خاطرنشان کرد: برای مأموران و خادمان ملت در مجموعه انتظامی، مفهوم شب و روز معنایی ندارد و دغدغه اصلی ما آرامش مردم و صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

وی افزود: دشمنان نظام اسلامی نیز بهفضل الهی و با هوشیاری، اقتدار و همراهی تمامی بخش‌های نیروهای مسلح و مردم ولایتمدار، هرگز راه به جایی نخواهند برد.

گامی استراتژیک برای شکوفایی اقتصادی و سرمایه‌گذاری جنوب شرق کشور

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به پیگیری‌ها و اقدامات صورت‌گرفته برای ارتقای ضریب امنیت در جنوب استان کرمان، بر ضرورت همگرایی منطقه‌ای و توسعه ساختارهای امنیتی متناسب با ظرفیت‌های راهبردی جنوب شرق کشور تأکید کرد.

سردار ابراهیم عزیزی، در سفر به جنوب کرمان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از نخستین روزهای آغاز به کار مجلس دوازدهم، ضرورت راه‌اندازی فرماندهی انتظامی مستقل در جنوب کرمان به عنوان یکی از مطالبات اصلی منطقه با سردار رادان مطرح و پیگیری شد که این درخواست با پذیرش شروط لازم و تعامل سازنده فیمابین به مرحله اجرا درآمد.»

وی افزود: بر اساس توافقات انجام‌شده، تأمین مکان و زیرساخت‌های فیزیکی بر عهده استان و تأمین تجهیزات و امکانات تخصصی بر عهده فراجا قرار گرفت و امروز شاهد تلاش‌های بسیار ارزنده‌ای برای تحکیم امنیت در این پهنه مهم هستیم.

وی با تأکید بر اینکه پهنه جنوب شرق کشور نیازمند نگاه ویژه و اقدامات مضاعف است، تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا در قالب یک منطقه همگرا، از ظرفیت‌های بیشتری بهره‌مند شویم و با توسعه و به‌کارگیری ساختارهای جدید و کارآمد، پایداری امنیت منطقه را به صورت ریشه‌ای دنبال کنیم.

سردارعزیزی، با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر اقتصادی جنوب کرمان خاطرنشان کرد: این منطقه با برخورداری از پتانسیل‌های سرشار توسعه‌گرا، بستر بسیار مناسبی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد صنایع تبدیلی است و چنانچه برخی کمبودهای موجود برطرف گردد، بسیاری از چالش‌های اقتصادی و اجتماعی منطقه نیز حل خواهد شد.

کد مطلب 6986063

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