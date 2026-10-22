به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی، صبح امروز پنجشنبه در بدو ورود به شهرستان جیرفت در جمع خبرنگاران، با اشاره به وسعت و موقعیت ژئوپلیتیک ایران اسلامی و همجواری با بیش از ۱۵ کشور، استان کرمان را یکی از پهناورترین و مهم‌ترین استان‌های کشور برشمرد و گفت: استان کرمان به دلیل برخورداری از منابع غنی معدنی، ظرفیت‌های بی‌نظیر کشاورزی و وسعت سرزمینی، جایگاهی ویژه در اقتصاد و امنیت کشور دارد.

وی با تأکید بر اینکه امنیت پایدار زیربنای تمامی فعالیت‌های توسعه‌ای است، افزود: برابر خواست و مطالبات به‌حق مردم منطقه و با هماهنگی و همراهی مسئولان محلی، تصمیمات جدی برای ارتقای خدمات انتظامی و امنیتی در جنوب کرمان اتخاذ شده است تا بستری مطمئن و ایمن برای توسعه سایر ظرفیت‌های منطقه فراهم شود.

وی با اعلام اینکه فرماندهی انتظامی جامع‌تر و تقویت‌ شده‌ای برای توسعه جنوب کرمان پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: جنوب کرمان از ظرفیت‌های بسیار بالایی برای پیشرفت و شکوفایی برخوردار است و مجموعه انتظامی کشور با پیش‌ قدم شدن در این عرصه، آمادگی کامل دارد تا هرگونه امکانات و تجهیزات لازم را برای تقویت امنیت و رفاه مردم این خطه به کار گیرد.

جانشین فرمانده انتظامی کشور با اشاره به تغییر رویکردها در مجموعه فراجا گفت: در انتظامی کشور شعار قدیمی «مامور معذور است» رنگ باخته و کاملاً حذف شده است؛ امروز پلیس با روحیه انقلابی، تکلیف‌ مدار و بصیر، هر جا که احساس نیاز به حضور و خدمت‌رسانی باشد، با قدرت و صلابت حضور پیدا می‌کند.

سردار رضایی، خاطرنشان کرد: برای مأموران و خادمان ملت در مجموعه انتظامی، مفهوم شب و روز معنایی ندارد و دغدغه اصلی ما آرامش مردم و صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

وی افزود: دشمنان نظام اسلامی نیز بهفضل الهی و با هوشیاری، اقتدار و همراهی تمامی بخش‌های نیروهای مسلح و مردم ولایتمدار، هرگز راه به جایی نخواهند برد.

گامی استراتژیک برای شکوفایی اقتصادی و سرمایه‌گذاری جنوب شرق کشور

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به پیگیری‌ها و اقدامات صورت‌گرفته برای ارتقای ضریب امنیت در جنوب استان کرمان، بر ضرورت همگرایی منطقه‌ای و توسعه ساختارهای امنیتی متناسب با ظرفیت‌های راهبردی جنوب شرق کشور تأکید کرد.

سردار ابراهیم عزیزی، در سفر به جنوب کرمان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از نخستین روزهای آغاز به کار مجلس دوازدهم، ضرورت راه‌اندازی فرماندهی انتظامی مستقل در جنوب کرمان به عنوان یکی از مطالبات اصلی منطقه با سردار رادان مطرح و پیگیری شد که این درخواست با پذیرش شروط لازم و تعامل سازنده فیمابین به مرحله اجرا درآمد.»

وی افزود: بر اساس توافقات انجام‌شده، تأمین مکان و زیرساخت‌های فیزیکی بر عهده استان و تأمین تجهیزات و امکانات تخصصی بر عهده فراجا قرار گرفت و امروز شاهد تلاش‌های بسیار ارزنده‌ای برای تحکیم امنیت در این پهنه مهم هستیم.

وی با تأکید بر اینکه پهنه جنوب شرق کشور نیازمند نگاه ویژه و اقدامات مضاعف است، تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا در قالب یک منطقه همگرا، از ظرفیت‌های بیشتری بهره‌مند شویم و با توسعه و به‌کارگیری ساختارهای جدید و کارآمد، پایداری امنیت منطقه را به صورت ریشه‌ای دنبال کنیم.

سردارعزیزی، با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر اقتصادی جنوب کرمان خاطرنشان کرد: این منطقه با برخورداری از پتانسیل‌های سرشار توسعه‌گرا، بستر بسیار مناسبی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد صنایع تبدیلی است و چنانچه برخی کمبودهای موجود برطرف گردد، بسیاری از چالش‌های اقتصادی و اجتماعی منطقه نیز حل خواهد شد.