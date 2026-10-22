به گزارش خبرنگار مهر، علی پارسایی صبح پنجشنبه در جلسه شورای مسکن استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مشکلات تأمین مالی پروژه‌های نهضت ملی مسکن اظهار کرد: تأخیر در پرداخت تسهیلات بانکی، روند اجرای پروژه‌ها را با مشکل مواجه کرده است و در صورت تأمین نشدن منابع مورد نیاز، سایت‌های مسکن استان در معرض تعطیلی قرار می‌گیرند.

وی با انتقاد از روند پرداخت تسهیلات توسط بانک مسکن افزود: این بانک به دلیل برخی دستورالعمل‌ها تاکنون نتوانسته مبالغ مورد نیاز را پرداخت کند و این در حالی است که استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در جلسه گذشته بر ضرورت یافتن راهکاری مشخص برای رفع این مشکل و تسریع در پرداخت وام‌ها تأکید کرده بود.

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت اتخاذ تصمیم فوری در این زمینه تصریح کرد: انتظار می‌رود بانک مسکن با استفاده از ظرفیت‌های موجود، راهکاری عملیاتی برای پرداخت تسهیلات در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه کند تا روند اجرای پروژه‌ها متوقف نشود.

پارسایی با اشاره به تأثیر مستقیم پرداخت تسهیلات بر تکمیل واحدهای مسکونی گفت: برخی متقاضیان آمادگی دارند در صورت دریافت منابع مالی مورد نیاز، واحدهای خود را تکمیل کنند و به بهره‌برداری برسانند که از این رو، تسریع در پرداخت تسهیلات می‌تواند به پیشرفت پروژه‌ها و تحویل سریع‌تر واحدها به متقاضیان کمک کند.

وی ادامه داد: تکمیل هرچه سریع‌تر واحدهای مسکونی، علاوه بر تأمین منافع متقاضیان، به نفع نظام بانکی نیز خواهد بود؛ بنابراین لازم است موانع موجود در مسیر پرداخت تسهیلات برطرف شود.

پیشرفت مطلوب زیرساخت‌های آب و فاضلاب در سایت‌های مسکن

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح آخرین وضعیت اجرای زیرساخت‌های پروژه‌های نهضت ملی مسکن پرداخت و گفت: عملیات اجرایی خطوط انتقال آب و فاضلاب در سایت‌های مسکن با روند مطلوبی در حال انجام است.

وی افزود: در برخی نقاط، گروه‌های اجرایی ویژه برای تسریع در عملیات مستقر شده‌اند و اجرای خطوط انتقال نیز به‌گونه‌ای در حال پیگیری است که بخش‌های مختلف سایت‌ها، از جمله محدوده میانی بلوک‌ها، از خدمات زیرساختی مورد نیاز برخوردار شوند.

پارسایی با اشاره به فعالیت شرکت‌های متولی آب و فاضلاب در سایت‌های مسکن استان خاطرنشان کرد: قراردادهای مربوط به این بخش در سامانه ثبت شده و عملیات اجرایی در حال انجام است.

وی با بیان اینکه بروز مشکلی برای پیمانکار در بخش تونل تا حدودی بر سرعت اجرای کار تأثیر گذاشته است، تأکید کرد: این موضوع خللی در روند کلی اجرای پروژه‌های بنیاد مسکن ایجاد نمی‌کند و سایر بخش‌های عمرانی، از جمله آسفالت و محوطه‌سازی، نیز با جدیت در حال پیگیری است.

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد در پایان بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی برای تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن تأکید کرد و خواستار رفع موانع مالی و تسریع در پرداخت تسهیلات با هدف جلوگیری از توقف عملیات اجرایی و تحویل واحدها به متقاضیان شد.