نوری: روستا بخشی از تاریخ و هویت مردم خراسان شمالی است



به گزارش خبرنگار مهر،بهمن نوری صبح پنجشنبه در نشست مشترک شورای اداری و فرهنگ عمومی خراسان شمالی که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: این استان در حوزه‌های مختلف ظرفیت‌ها و توانمندی‌های قابل توجهی دارد و کسب رتبه‌های خوب در بخش‌های گوناگون نشان‌دهنده قابلیت‌های این استان است.

وی افزود: مسئولیت فرصتی برای خدمت به مردم است و مسئولان باید به‌گونه‌ای عمل کنند که آثار خدمت آنان در زندگی مردم باقی بماند؛ چراکه آنچه در خاطر مردم می‌ماند، خاطره خوش خدمتگزاری و رسیدگی به مسائل و مشکلات آنان است.

استاندار خراسان شمالی با تأکید بر پیوند میان توسعه روستایی و توسعه فرهنگی اظهار کرد: میان این دو حوزه تمایزی وجود ندارد و توسعه روستا بدون توجه به فرهنگ، توسعه‌ای ناقص خواهد بود؛ همان‌گونه که توسعه فرهنگی نیز بدون توجه به شرایط و نیازهای روستاییان به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.

نوری با بیان اینکه روستا صرفاً یک محدوده جغرافیایی نیست، افزود: روستا بخشی از تاریخ و هویت مردم است و در برنامه‌ریزی برای توسعه آن باید به زیرساخت‌ها، فرهنگ، معیشت، رفاه و نشاط اجتماعی به‌صورت هم‌زمان توجه شود.

وی با اشاره به ضرورت رسیدگی به مشکلات روستاییان گفت: نباید به مشاهده مشکلات مناطق روستایی اکتفا کرد، بلکه باید مسائل مردم را شنید، از نزدیک لمس کرد و برای رفع آن‌ها راهکارهای عملی ارائه داد.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره در استان اظهار کرد: این رویداد فرصتی برای معرفی هنرمندان توانمند و بخش‌هایی از ظرفیت‌های روستایی است که کمتر دیده شده‌اند و می‌تواند زمینه شناخت بیشتر روستاها و داشته‌های فرهنگی آن‌ها را فراهم کند.

استاندار خراسان شمالی افزود: در کنار معرفی ظرفیت‌های هنری و فرهنگی، باید به دغدغه‌های مردم در حوزه نشاط و شادابی، زیرساخت‌ها، معیشت و رفاه نیز توجه شود تا برنامه‌های فرهنگی به بهبود شرایط زندگی در مناطق روستایی کمک کند.

نوری با اشاره به تأکید بر مدیریت محله‌محور گفت: در این رویکرد، مجموعه‌های آموزشی و فرهنگی، مساجد و برنامه‌های بازآفرینی می‌توانند در کنار مردم برای حل مسائل محلات و روستاها نقش‌آفرینی کنند.

وی افزود: در قالب این برنامه‌ها، اقداماتی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی از جمله کودک‌همسری و خودکشی در مناطق هدف دنبال شده است؛ با این حال، موفقیت این اقدامات بدون همراهی و مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست.

استاندار خراسان شمالی تأکید کرد: همه بخش‌ها باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی و رفع مشکلات جامعه فراهم شود.

نوری با تأکید بر اهمیت شورای فرهنگ عمومی گفت: این شورا باید فعالانه به مسائل فرهنگی ورود کند و با تمرکز بیشتر بر چالش‌ها و نیازهای فرهنگی، از بروز آسیب‌ها در این حوزه پیشگیری شود.

وی افزود: غفلت از مسائل فرهنگی می‌تواند مشکلاتی در جامعه ایجاد کند؛ از این رو، لازم است برنامه‌ریزی منسجم و همکاری دستگاه‌های مسئول برای رسیدگی به این مسائل در اولویت قرار گیرد.