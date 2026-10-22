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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۱

اجتماع «نحن منتقمون» پنجشنبه‌شب در کرمانشاه برگزار می‌شود

اجتماع «نحن منتقمون» پنجشنبه‌شب در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه - دویست‌وسی‌وششمین اجتماع «نحن منتقمون» مردم کرمانشاه، شامگاه پنجشنبه ۳۰ مهرماه در میدان غدیر برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دویست‌وسی‌وششمین اجتماع «نحن منتقمون» مردم کرمانشاه در قالب هفته سی‌وچهارم تجمعات شبانه، شامگاه پنجشنبه ۳۰ مهرماه برگزار می‌شود.

این مراسم از ساعت ۲۰:۳۰ در میدان غدیر کرمانشاه آغاز خواهد شد و مردم در این اجتماع حضور خواهند یافت.

برگزارکنندگان، حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران را از اهداف برگزاری این گردهمایی اعلام کرده‌اند.

تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی از دیگر محورهای این اجتماع مردمی عنوان شده است.

همچنین فریاد خونخواهی رهبر شهید از جمله اهداف اعلام‌شده برای برگزاری این مراسم است.

کد مطلب 6986071

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