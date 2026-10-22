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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۴

مراسم بزرگداشت آیت‌الله شبیری زنجانی در کرمانشاه برگزار می‌شود

مراسم بزرگداشت آیت‌الله شبیری زنجانی در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه - مراسم بزرگداشت آیت‌الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، شنبه دوم آبان در کرمانشاه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت ارتحال آیت‌الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی، از مراجع عالی‌قدر جهان اسلام، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در کرمانشاه برگزار می‌شود.

این مراسم به دعوت آیت‌الله حبیب‌الله غفوری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، با همراهی اساتید، کارکنان و طلاب حوزه‌های علمیه استان تدارک دیده شده است.

بر اساس اطلاعیه منتشرشده، حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان، سخنران این مراسم خواهد بود.

مراسم بزرگداشت روز شنبه دوم آبان‌ماه، ساعت ۱۰ صبح برگزار می‌شود و عموم مردم برای حضور در این آیین دعوت شده‌اند.

محل برگزاری این مراسم، مسجد حوزه علمیه امام خمینی (ره) در کرمانشاه، واقع در بلوار شهید شیرودی (طاقبستان) اعلام شده است.

برگزارکنندگان این آیین، هدف از برگزاری آن را تکریم مقام علمی و جایگاه مرجعیت عنوان کرده و از عموم مردم برای شرکت در مراسم دعوت کرده‌اند.

کد مطلب 6986075

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