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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۵

وزیر جهاد کشاورزی از ظرفیت تولید و فرآوری زیتون طارم سفلی بازدید کرد

وزیر جهاد کشاورزی از ظرفیت تولید و فرآوری زیتون طارم سفلی بازدید کرد

قزوین- وزیر جهاد کشاورزی، در سفر به استان قزوین از یک واحد تولید و فرآوری زیتون در روستای سیاه‌پوش که ظرفیت تولید سالانه ۳۰۰ تن روغن زیتون را دارد بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در ادامه سفر به استان قزوین و هم‌زمان با برگزاری جشن زیتون طارم سفلی صبح پنجشنبه از یک واحد تولیدی و فرآوری زیتون در روستای سیاه‌پوش این بخش بازدید کرد.

در این بازدید، محمد نوذری استاندار قزوین، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرامرز حریری‌مقدم رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، فرماندار قزوین و دیگر مسئولان حضور داشتند.

این بازدید با هدف بررسی ظرفیت‌های تولید و فرآوری زیتون، آشنایی با توانمندی‌های بخش کشاورزی منطقه و ارزیابی نقش صنایع تبدیلی در توسعه زنجیره ارزش این محصول انجام شد.

این مجموعه در زمینی به مساحت ۲۷۱ هکتار فعالیت می‌کند و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین کشاورزی و روش کشت فوق‌متراکم زیتون، در زمینه تولید زیتون روغنی و کنسروی و فرآوری محصولات فعالیت دارد.

ظرفیت تولید سالانه این واحد شامل یک‌هزار و ۶۰۰ تن زیتون روغنی، ۱۰۰ تن زیتون کنسروی و ۳۰۰ تن روغن زیتون است. میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این مجموعه نیز هزار میلیارد تومان اعلام شده و فعالیت آن زمینه اشتغال ۶۰ نفر را فراهم کرده است.

برخورداری از زنجیره تولید و فرآوری زیتون، استفاده از فناوری‌های روز و تولید روغن زیتون مطابق با استانداردهای جهانی از دیگر ویژگی‌های این مجموعه به شمار می‌رود.

کد مطلب 6986077

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