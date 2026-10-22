استاندار کرمانشاه: ورزش و کتابخوانی در برنامه روزانه مدیران باشد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته تربیت‌بدنی و در آخرین پنجشنبه مهرماه، صبح امروز، منوچهر حبیبی به همراه جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و اعضای جامعه ورزش استان در برنامه ورزش صبحگاهی ورزشگاه آزادی کرمانشاه شرکت کرد.

حبیبی در حاشیه این برنامه اظهار کرد: ورزش و کتابخوانی باید جایگاه ثابتی در برنامه روزانه مدیران و کارکنان داشته باشند و به‌عنوان بخشی از سبک زندگی آنان دنبال شوند.

وی با اشاره به تأکید بر این دو موضوع در نخستین جلسه شورای اداری استان و نشست‌های پس از آن افزود: همواره مدیران را به تداوم فعالیت‌های ورزشی توصیه کرده‌ام و خودم نیز پیاده‌روی، نرمش و ورزش‌های همگانی را در برنامه زندگی‌ام قرار داده‌ام.

استاندار کرمانشاه ورزش همگانی را یکی از راهکارهای مؤثر برای حفظ سلامت جسمی و افزایش نشاط در جامعه دانست و تصریح کرد: گسترش تحرک بدنی می‌تواند در بهبود کیفیت زندگی مردم نقش مؤثری داشته باشد.

حبیبی همچنین با تأکید بر آثار اجتماعی توسعه ورزش همگانی گفت: ترویج این فعالیت‌ها علاوه بر کمک به حفظ سلامت عمومی، زمینه افزایش شادابی، پویایی و نشاط اجتماعی را فراهم می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: نهادینه شدن فرهنگ ورزش در زندگی روزمره نیازمند مشارکت مدیران، دستگاه‌های اجرایی و اقشار مختلف مردم است و باید برای گسترش آن در جامعه توجه مستمر صورت گیرد.