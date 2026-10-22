به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مالمیر صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه کار در یک پروژه ساختمانی به این اداره کل پزشکی قانونی واصل شد که در آن مردی ۴۵ ساله حین کار در طبقه سوم یک ساختمان نیمه‌کاره به دلیل نا ایمن بودن محیط و نداشتن تجهیزات محافظتی دچار سقوط شد.

وی افزود: فرد حادثه دیده بلافاصله از سوی عوامل امدادی به مرکز درمانی منتقل شد اما به‌رغم تلاش‌های کادر پزشکی به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان در ادامه با ابراز تاسف از تکرار حوادث تلخ کاری گفت: در ۶ ماهه نخست امسال ۲۱ نفر که همگی مرد بودند بر اثر حوادث ناشی از کار در استان همدان جان باخته‌اند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان‌دهنده افزایش حدود ۱۶.۶ درصدی است.

مالمیر همچنین به آمار مصدومان حوادث کار اشاره کرد و افزود: در نیمه نخست سال جاری ۳۴۹ نفر شامل مصدومان مراجعه‌کننده برای تعیین خسارت و معاینات بالینی به پزشکی قانونی استان مراجعه کرده‌اند که این آمار در مقایسه با ۲۶۹ مصدوم مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۹.۷ درصدی را نشان می‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه حوادث کار عامل آسیب‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی به خانواده‌ها است، تصریح کرد: سقوط از بلندی، اصابت جسم سخت، ریزش آوار و برق‌گرفتگی همواره در صدر علل جان باختن یا مصدومیت شدید کارگران قرار دارد حوادثی که با رعایت دقیق استانداردهای ایمنی قابل پیشگیری هستند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان در پایان بر لزوم ارتقای فرهنگ ایمنی، استفاده اجباری از تجهیزات حفاظت فردی نظیر کلاه، کفش استاندارد و هارنس در ارتفاع بازرسی‌های مستمر کارگاه‌ها و ارائه آموزش‌های تخصصی پیش از آغاز پروژه‌ها به عنوان ارکان اصلی کاهش این حوادث تاکید کرد.