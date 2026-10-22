  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۹:۵۴

حسین‌زاده: اعتبارات ویژه برای زیرساخت‌های خراسان شمالی پیش‌بینی شد

حسین‌زاده: اعتبارات ویژه برای زیرساخت‌های خراسان شمالی پیش‌بینی شد

بجنورد- معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم گفت: در بخش زیرساخت‌ها، موضوعاتی همچون مدیریت تنش آبی، بیابان‌زدایی، گردشگری، راه و آب خراسان شمالی مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر عبدالکریم حسین‌زاده صبح پنجشنبه در شورای اداری خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد اظهار کرد: در بخش زیرساخت‌ها، موضوعاتی همچون مدیریت تنش آبی، بیابان‌زدایی، گردشگری، راه و آب مورد توجه قرار گرفته و متناسب با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، اعتباراتی برای این حوزه‌ها پیش‌بینی شده است.

وی افزود: توجه به نیازهای زیرساختی خراسان شمالی و تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای طرح‌ها، از جمله محورهایی است که در برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده دنبال می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای تقویت زیرساخت‌های روستایی گفت: بخش‌هایی مانند آبخیزداری، مدیریت تنش آبی، گردشگری و توسعه زیرساخت‌ها در برنامه‌های پیش‌بینی‌شده قرار دارند و تلاش می‌شود اعتبارات مورد نیاز این بخش‌ها تا پایان سال تخصیص یابد.

حسین‌زاده از آمادگی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور برای همکاری در اجرای طرح روستای هوشمند در روستای دویدوخ خراسان شمالی خبر داد و گفت: با توجه به انتخاب این روستا به‌عنوان روستای هوشمند، زمینه همکاری با استانداری و دستگاه‌های متولی برای توسعه این الگو فراهم است.

معاون رییس‌جمهور با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی خراسان شمالی بیان کرد: زنجیره ارزش اسب ترکمن نیز به مجموعه ظرفیت‌های مورد حمایت در این استان افزوده شده است و توسعه زنجیره‌های گیاهان دارویی، زعفران، نوغانداری و دام سبک نیز دنبال می‌شود.

وی افزود: بهره‌گیری از ظرفیت دام عشایر، توسعه راه‌های روستایی و اجرای طرح‌های توانمندسازی از دیگر محورهای مورد توجه در توسعه مناطق روستایی است و باید با ایجاد پیوند میان تولید، فرآوری و بازار، ارزش اقتصادی محصولات بومی افزایش یابد.

حسین‌زاده همچنین بر ضرورت حمایت از صندوق‌های خرد زنان روستایی تاکید کرد و گفت: تقویت تسهیلات صندوق کارآفرینی برای زنان می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر آنان در فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد خانوارهای روستایی را فراهم کند.

معاون رییس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور به ویژگی‌های فرهنگی خراسان شمالی اشاره کرد و گفت: تنوع قومی و فرهنگی این استان یک ظرفیت ارزشمند است که باید با تقویت همدلی و همبستگی میان اقوام و گروه‌های مختلف از آن صیانت شود.

حسین‌زاده خاطرنشان کرد: توجه همزمان به توسعه اقتصادی، تقویت زیرساخت‌ها، توانمندسازی مردم و حفظ سرمایه‌های اجتماعی می‌تواند زمینه‌ساز بهبود کیفیت زندگی در مناطق روستایی و محروم باشد.

کد مطلب 6986100

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها