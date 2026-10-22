به گزارش خبرنگار مهر عبدالکریم حسین‌زاده صبح پنجشنبه در شورای اداری خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد اظهار کرد: در بخش زیرساخت‌ها، موضوعاتی همچون مدیریت تنش آبی، بیابان‌زدایی، گردشگری، راه و آب مورد توجه قرار گرفته و متناسب با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، اعتباراتی برای این حوزه‌ها پیش‌بینی شده است.

وی افزود: توجه به نیازهای زیرساختی خراسان شمالی و تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای طرح‌ها، از جمله محورهایی است که در برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده دنبال می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای تقویت زیرساخت‌های روستایی گفت: بخش‌هایی مانند آبخیزداری، مدیریت تنش آبی، گردشگری و توسعه زیرساخت‌ها در برنامه‌های پیش‌بینی‌شده قرار دارند و تلاش می‌شود اعتبارات مورد نیاز این بخش‌ها تا پایان سال تخصیص یابد.

حسین‌زاده از آمادگی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور برای همکاری در اجرای طرح روستای هوشمند در روستای دویدوخ خراسان شمالی خبر داد و گفت: با توجه به انتخاب این روستا به‌عنوان روستای هوشمند، زمینه همکاری با استانداری و دستگاه‌های متولی برای توسعه این الگو فراهم است.

معاون رییس‌جمهور با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی خراسان شمالی بیان کرد: زنجیره ارزش اسب ترکمن نیز به مجموعه ظرفیت‌های مورد حمایت در این استان افزوده شده است و توسعه زنجیره‌های گیاهان دارویی، زعفران، نوغانداری و دام سبک نیز دنبال می‌شود.

وی افزود: بهره‌گیری از ظرفیت دام عشایر، توسعه راه‌های روستایی و اجرای طرح‌های توانمندسازی از دیگر محورهای مورد توجه در توسعه مناطق روستایی است و باید با ایجاد پیوند میان تولید، فرآوری و بازار، ارزش اقتصادی محصولات بومی افزایش یابد.

حسین‌زاده همچنین بر ضرورت حمایت از صندوق‌های خرد زنان روستایی تاکید کرد و گفت: تقویت تسهیلات صندوق کارآفرینی برای زنان می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر آنان در فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد خانوارهای روستایی را فراهم کند.

معاون رییس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور به ویژگی‌های فرهنگی خراسان شمالی اشاره کرد و گفت: تنوع قومی و فرهنگی این استان یک ظرفیت ارزشمند است که باید با تقویت همدلی و همبستگی میان اقوام و گروه‌های مختلف از آن صیانت شود.

حسین‌زاده خاطرنشان کرد: توجه همزمان به توسعه اقتصادی، تقویت زیرساخت‌ها، توانمندسازی مردم و حفظ سرمایه‌های اجتماعی می‌تواند زمینه‌ساز بهبود کیفیت زندگی در مناطق روستایی و محروم باشد.