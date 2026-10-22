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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۹

دعوت «عسل دهقانی‌نیا» به اردوی تیم ملی فوتسال جوانان المپیک داکار

دعوت «عسل دهقانی‌نیا» به اردوی تیم ملی فوتسال جوانان المپیک داکار

اردبیل- نایب‌رئیس بانوان هیات فوتبال استان اردبیل از دعوت عسل دهقانی‌نیا فوتسالیست مستعد و شایسته اردبیلی، با نظر کادرفنی به اردوی تیم ملی فوتسال جوانان بانوان جمهوری اسلامی ایران خبرداد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیناز غیایی‌مقدم از دعوت عسل دهقانی‌نیا فوتسالیست مستعد و شایسته اردبیلی، با نظر کادرفنی به اردوی تیم ملی فوتسال جوانان بانوان جمهوری اسلامی ایران خبرداد.

نایب‌رئیس بانوان هیات فوتبال استان اردبیل گفت: این اردوی آماده‌سازی از تاریخ ۱ لغایت ۵ آبان‌ماه در تهران برگزار خواهد شد و پس از آن، ملی‌پوشان کشورمان در تاریخ ۵ لغایت ۲۲ آبان‌ماه جهت حضور پرقدرت در چهارمین دوره مسابقات المپیک جوانان (داکار) عازم کشور سنگال خواهند شد. که عسل دهقانی نیا فوتسالیست ارزنده استان هم تیم ملی راه همراهی خواهد کرد.

کد مطلب 6986101

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