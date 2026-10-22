به گزارش خبرگزاری مهر، آیناز غیایی‌مقدم از دعوت عسل دهقانی‌نیا فوتسالیست مستعد و شایسته اردبیلی، با نظر کادرفنی به اردوی تیم ملی فوتسال جوانان بانوان جمهوری اسلامی ایران خبرداد.

نایب‌رئیس بانوان هیات فوتبال استان اردبیل گفت: این اردوی آماده‌سازی از تاریخ ۱ لغایت ۵ آبان‌ماه در تهران برگزار خواهد شد و پس از آن، ملی‌پوشان کشورمان در تاریخ ۵ لغایت ۲۲ آبان‌ماه جهت حضور پرقدرت در چهارمین دوره مسابقات المپیک جوانان (داکار) عازم کشور سنگال خواهند شد. که عسل دهقانی نیا فوتسالیست ارزنده استان هم تیم ملی راه همراهی خواهد کرد.