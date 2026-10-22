هویت رشته معارف باید از علوم انسانی متمایز شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ علی لطیفی صبح پنجشنبه، در بیست‌وسومین اجلاس مدیران مدارس صدرا در مشهد و در آستانه آبان‌ماه و سالروز رحلت علامه طباطبایی، با اشاره به معرفی این فیلسوف و مفسر بزرگ از سوی یونسکو به عنوان یکی از چهره‌های شاخص فرهنگی جهان، اظهار کرد: می‌طلبد اهتمام به این مسئله و برجسته‌سازی اندیشه‌های ایشان بسیار پررنگ‌تر باشد و مجمع عالی اسلامی برنامه‌های ویژه‌ای در این زمینه تدارک دیده است.



معاون وزیر آموزش و پرورش افزود: پیشنهاد مشخص او از همه بزرگواران این است که برای این مسئله در دبیرستان‌های معارف برنامه‌ریزی ویژه‌ای صورت گیرد، چرا که مستندهای تولیدشده درباره شخصیت بی‌نظیر مرحوم علامه طباطبایی و به‌ویژه معارف مطرح‌شده در «تفسیر المیزان»، ظرفیت‌های بسیار زیادی برای گروه‌های سنی مختلف دارد.

وی در ادامه با اشاره به دغدغه‌های مدیران مدارس معارف درباره کتاب‌های درسی، تصریح کرد: هر سال بر اساس برآورد جمعیتی معاونت متوسطه یا ظرفیت مدارس، کتاب‌ها در یک شبکه گسترده ملی توزیع می‌شود و با وجود توزیع بیش از ۱۶۰ میلیون جلد کتاب و تحقق بالای ۹۹ درصدی برنامه‌ها، گاه به دلیل خطاهای انسانی در مناطق یا مدارس، کسری‌های مقطعی گزارش می‌شود.

لطیفی با طرح پرسش پیرامون هویت مدارس و رشته معارف اسلامی، اظهار کرد: هویت آن چیزی است که یک نهاد یا ساختار را از مجموعه‌های دیگر متمایز می‌کند و باید پرسید مدرسه معارف چه ویژگی‌هایی دارد که رشته علوم انسانی فاقد آن است و چه خودآگاهی نسبت به خود باید داشته باشد.

معاون وزیر آموزش و پرورش برای تأمل بیشتر در باب هویت رشته معارف، به چند محور اشاره کرد و گفت: بررسی تاریخچه رشته و خاستگاه آن اهمیت دارد، زیرا بررسی‌ها نشان می‌دهد دوره‌های مقدماتی حوزوی از سال ۱۳۲۳ در مدرسه سپهسالار وجود داشته و بعد از انقلاب نیز پیگیری تأسیس این رشته در همین بستر ریشه داشته است.

وی شناخت مقاصد مؤسسان و جامعه را محور دیگری دانست و واکاوی تعارض میان اهداف سیاست‌گذار و خواست خانواده‌ها و دانش‌آموزان و لزوم رسیدن به نقطه‌ای مسالمت‌آمیز میان این دو سطح از تقاضا را ضروری خواند و همچنین تحلیل کارکرد واقعی و خروجی مدارس را به عنوان محور مهمی مطرح کرد و ارزیابی عملکرد چندده‌ساله این مدارس و تأثیرات فردی و اجتماعی فارغ‌التحصیلان آن‌ها را خواستار شد و بررسی ساختار و چارچوب دروس و بازنگری در محتوا و متون آموزشی تخصصی را نیز به عنوان بخش دیگری از این تأملات برشمرد.

لطیفی با اشاره به طراحی‌های صورت‌گرفته برای بازطراحی دوره دوم متوسطه، خاطرنشان کرد: سازمان پژوهش همواره مدافع سرسخت استمرار و تقویت مدارس معارف بوده و در برابر برخی نگاه‌های تخفیفی یا ادغام این رشته با علوم انسانی ایستادگی کرده است تا این مدارس با قوت و قدرت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به نسبت میان کمیت و کیفیت در این مدارس، با استعاره از شعر حافظ که فرمود «در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود / شاهد بازاری وان پرده نشین باشد»، بیان کرد: نباید از کمیت و تعداد دانش‌آموزان مدارس معارف نگران و خائف باشیم، زیرا دانش‌آموزان این مدارس همچون گلاب اصیلی هستند که قرار نیست در فضای سطحی بازار عرضه شوند، بلکه اصالت و اثرگذاری عمیق خود را حفظ خواهند کرد.