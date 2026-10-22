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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۰

صالحی: عملکرد دستگاه‌ها در تحقق شعار سال ارزیابی می‌شود

صالحی: عملکرد دستگاه‌ها در تحقق شعار سال ارزیابی می‌شود

بجنورد- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: شعار امسال بر تولید ملی و بهینه‌سازی مصرف متمرکز است و عملکرد دستگاه‌ها در تحقق این شعار در پایان سال به‌صورت دقیق ارزیابی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس صالحی صبح پنجشنبه در نشست مشترک شورای اداری و فرهنگ عمومی خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد اظهار کرد: شعار امسال با محور اقتصاد مقاومتی، دو مولفه مهم تولید ملی و بهینه‌سازی مصرف را مورد توجه قرار داده است و ضرورت دارد عملکرد دستگاه‌ها در این زمینه در پایان سال به‌صورت دقیق ارزیابی شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تولید ملی افزود: در سال‌های اخیر اتفاقات قابل توجهی در این بخش رخ داده است و در هفته دولت نیز مسئولان به استان‌های مختلف سفر کردند و رشد افتتاح طرح‌ها و پروژه‌ها چشمگیر بود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با قدردانی از تلاش فعالان عرصه تولید گفت: مدیران و کارگران کشور در جریان جنگ اخیر نیز پای کار بوده‌اند و با تلاش خود مسیر توسعه کشور را پیش می‌برند.

صالحی با اشاره به ضرورت اصلاح الگوی مصرف اظهار کرد: میزان مصرف آب و گاز در کشور در مقایسه با سرانه مصرف در بسیاری از کشورها بالاست و این موضوع ضرورت توجه جدی‌تر به مدیریت مصرف و استفاده بهینه از منابع را نشان می‌دهد.

وی تاکید کرد: شورای فرهنگ عمومی باید بهینه‌سازی مصرف انرژی را به‌عنوان یکی از راهبردهای اصلی خود در نظر بگیرد و برای اصلاح الگوی مصرف و ترویج فرهنگ صرفه‌جویی در جامعه تلاش کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: تقویت تولید ملی و بهینه‌سازی مصرف، دو محور مهم اقتصاد مقاومتی هستند و لازم است دستگاه‌ها اقدامات خود را در این زمینه دنبال کنند تا در پایان سال، کارنامه دقیقی از میزان تحقق شعار سال ارائه شود.

کد مطلب 6986108

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