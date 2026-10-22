فرماندار دشتی: کمک به توزیع عادلانه و هدفمند نان کمک به اقتصاد ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح پنجشنبه در نشست کارگروه آرد و نان شهرستان دشتی اظهار کرد: برگزاری مستمر جلسات این کارگروه و پیگیری مصوبات آن با هدف رفع مشکلات و مدیریت مطلوب شرایط ضروری است و همه دستگاه‌های مسئول باید در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت فعال داشته باشند.

وی افزود: دولت در تلاش است توزیع آرد و نان به‌صورت هدفمند و متناسب با نیاز مردم انجام شود و تحقق این هدف نیازمند مشارکت، همیاری و هماهنگی همه دستگاه‌های متولی است و تقویت اقتصاد ملی را بهمراه خواهد داشت.

فرماندار دشتی با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر روند تأمین و توزیع آرد و فعالیت نانوایی‌ها ادامه داد: دستگاه‌های مسئول باید با رصد دقیق وضعیت موجود، مشکلات احتمالی را شناسایی و برای رفع به‌موقع آن‌ها اقدام کنند تا خدمات‌رسانی به مردم بدون وقفه ادامه یابد.

مقاتلی همچنین بر ضرورت تأمین بذر مورد نیاز کشاورزان تأکید کرد و خواستار پیگیری دستگاه‌های مرتبط برای فراهم کردن زمینه تامین نهاده‌های مورد نیاز و حمایت از فعالان بخش کشاورزی در خود شهرستان شد.