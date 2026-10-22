به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این موضوع سبب شد اپراتوروب سایت های سراسر جهان برای محافظت از سیستم هایشان به سرعت دست به کار شدند.

توسعه دهندگان زبان برنامه نویسی PHP روز چهارشنبه وصله های اضطراری برای ترمیم شکاف هایی که بی سروصدا سال ها در نرم افزارهایشان وجود داشت و اکنون با هوش مصنوعی فاش شده بود منتشر کردند.

آنها تمام کاربران را به ارتقا سریع نرم افزارهایشان تشویق کردند.

با توجه به هشدار شرکت های فناوری درباره آنکه برخی هکرها از شکاف ها استفاده کرده اند، سازمان های دولتی سراسر اروپا برای احتیاط وب سایت هایشان را آفلاین کردند.

از آنجا که وصله ترمیم اکنون به طور عمومی ارائه شده و ابزارهای هوش مصنوعی می توانند با اندکی تلاش باگ را مهندسی معکوس کنند، کارشناسان اعلام کردند خود را برای موجی از نفوذ هکرها آماده می کنند زیرا آنها سعی می کنند زودتر از نصب به روز رسانی ها دست به کار شوند و حمله کنند.

کاستین رایو هم بنیانگذار شرکت تحقیقات امنیت سایبری TLP:Black می گوید: هوش مصنوعی رقابتی برای سواستفاده به راه انداخته است.

به گفته او گام بعدی به خطر انداختن وسیع سرورهای وب ضعیف در اینترنت بود.

PHP زبان برنامه نویسی مربوط به اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی است و بخش زیادی از وب عمومی با این زبان نوشته شده که زیربنای بخش‌های گسترده‌ای از وب‌سایت‌های عمومی است و در سامانه‌هایی مانند وردپرس ، دروپال ، جوملا و مجنتو به‌کار رفته است. این بدان معناست که هرگونه آسیب‌پذیری امنیتی بحرانی در این زبان می‌تواند پیامدهای زنجیره‌ای گسترده‌ای به دنبال داشته باشد.

تیفانی فریس، مدیر اجرایی موقت انجمن دروپال در این باره می گوید: تمام سرورهایی که از هر نسخه PHP منتشرشده طی ۲۰ سال گذشته استفاده می‌کنند، در برابر این آسیب‌پذیری قرار دارند. این مشکل بخش عمده‌ای از اینترنت را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

نهادهای امنیت سایبری در سراسر جهان از کاربران PHP خواسته‌اند که فوراً نرم‌افزار خود را به‌روزرسانی کنند یا تا زمان اعمال وصله‌های امنیتی، وب‌سایت‌های خود را از دسترس خارج کنند.

بر اساس داده‌های شرکت Censys، فعال در حوزه گردآوری و تحلیل اطلاعات اینترنتی، حدود ۱.۵ میلیون مورد از مجموع ۲.۶ میلیون میزبان اینترنتی گزارش داده‌اند که از نسخه‌ای از PHP استفاده می‌کنند که هنوز هیچ راه‌حل اصلاحی برای آن منتشر نشده است.

آژانس امنیت سایبری هلند نیز آفلاین شده و دلیل این کار را احتیاط در مقابل شکاف ها اعلام کرده است. اپراتور ویکی پدیا نیز اعلام کرد این دایره المعارف آنلاین نیز تعداد نامشخصی از سیستم هایش را خاموش کرده تا از لحاظ ایمنی وصله شوند و از سوی دیگر اینترنت آرکایو نیز اعلام کرد به طور موقت برای مقابله با این چالش آفلاین می شود.

حتی برخی از رهبران جهان که معمولا درگیر مسائل مربوط به به‌روزرسانی نرم‌افزارها نمی‌شوند نیز درباره این موضوع اظهارنظر کردند. نخست‌وزیر هلند اعلام کرد که وضعیت را از نزدیک زیر نظر دارد.

سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، نیز در پستی در شبکه اجتماعی ایکس از صاحبان وب‌سایت‌ها خواست: بررسی کنید که آیا وب‌سایت فعال شما از PHP استفاده می‌کند یا خیر و برای نصب وصله امنیتی جدید آماده باشید.

دو شرکت امنیت سایبری در گزارش هایی جداگانه با استفاده از هوش مصنوعی شکاف PHP را کشف کردند. این شکاف ها در مخزن کد PHP به مدت بیش از یک دهه مخفی مانده بود و هکرهای انسانی به سختی می توانستند از آن سواستفاده کنند.