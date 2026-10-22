احتمال بارش باران و رعد و برق در چهارمحال و بختیاری

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی نقاط غبار رقیق، افزایش ابر و گاهی وزش باد به نسبت شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: با توجه به شرایط جوی پیش‌رو، احتمال وقوع بارش‌های رگباری و رعد و برق در برخی مناطق استان وجود دارد و عشایر، دامداران و بهره‌برداران مناطق مرتفع باید نسبت به تغییرات شرایط جوی هوشیار باشند.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی، از عشایر و دامداران خواست در زمان احتمال وقوع رعد و برق و بارش‌های رگباری، از استقرار و چرای دام در ارتفاعات و مناطق مستعد خطر خودداری کنند و برنامه‌های روزانه خود را با توجه به شرایط جوی تنظیم کنند.

نوروزی با اشاره به احتمال وزش باد به نسبت شدید در برخی نقاط استان ادامه داد: در چنین شرایطی احتمال خیزش گرد و خاک نیز وجود دارد که می‌تواند موجب کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی در مناطق مستعد شود؛ از این‌رو، رعایت احتیاط در ترددهای جاده‌ای و فعالیت در فضای باز ضروری است.

وی در پایان بر ضرورت توجه شهروندان، کشاورزان و بهره‌برداران بخش‌های مختلف به اطلاعیه‌ها و پیش‌بینی‌های هواشناسی تأکید کرد و خواستار اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش خسارت‌های احتمالی ناشی از تغییرات جوی شد.