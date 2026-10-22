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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۴

مشمولان سربازی آبان ۱۴۰۵ به‌صورت انفرادی و خودمعرف اعزام می‌شوند

مشمولان سربازی آبان ۱۴۰۵ به‌صورت انفرادی و خودمعرف اعزام می‌شوند

اصفهان- معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از نحوه اعزام مشمولان پایه خدمتی آبان‌ماه سال ۱۴۰۵ به‌صورت انفرادی و خودمعرف خبر داد.

سرهنگ اکبر معادلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برابر اعلام سازمان وظیفه عمومی فراجا، اعزام مشمولان پایه خدمتی آبان‌ماه سال ۱۴۰۵ به‌صورت انفرادی و خودمعرف انجام خواهد شد و براین‌اساس، مشمولانی که برگ آماده‌به‌خدمت به تاریخ آبان‌ماه ۱۴۰۵ دریافت کرده‌اند، می‌بایست با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰)، برگ محل مراجعه و معرفی‌نامه به مراکز آموزش را دریافت کرده و برابر اطلاعات مندرج در آن اقدام کنند.

وی با اشاره به بازه زمانی مراجعه این دسته از مشمولان افزود: مشمولان سربازی می‌بایست از روز شنبه، دوم تا چهارم آبان‌ماه، با در دست داشتن برگه اعزام به خدمت، معرفی‌نامه مراکز آموزش، و برگ واکسن مننژیت و دوگانه، به‌صورت انفرادی و خودمعرف به مراکز آموزشی تعیین‌شده در برگه اعزام مراجعه کنند.

این مقام انتظامی درباره لوازم و ملزومات مورد نیاز همراه مشمولان تصریح کرد: مشمولان در هنگام مراجعه به مراکز آموزش، علاوه بر مدارک مندرج در برگه اعزام، باید کارت تلفن همگانی تهیه شده از مخابرات استان را به همراه داشته باشند و از همراه داشتن هرگونه گوشی تلفن همراه، ساعت هوشمند، مموری‌کارت و سایر لوازم الکترونیکی اکیداً خودداری کنند.

سرهنگ معادلی در پایان به مشمولان توصیه کرد: سعی کنید اعزام خود را به روز پایانی موکول نکنید؛ چراکه عدم حضور به‌موقع در زمان و محل‌های تعیین‌شده، غیبت محسوب شده و برابر ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی با متخلفان رفتار خواهد شد. وی خاطرنشان کرد که مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir یا کانال سازمان در پیام‌رسان‌های داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.

کد مطلب 6986115

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