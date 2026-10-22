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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۳

ابلاغ دستورالعمل اجرای زیست‌بوم جدید برنامه‌درسی دوره اول ابتدایی

ابلاغ دستورالعمل اجرای زیست‌بوم جدید برنامه‌درسی دوره اول ابتدایی

وزیر آموزش‌وپرورش، دستورالعمل اجرای زیست‌بوم جدید برنامه درسی دوره اول ابتدایی را برای سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵ ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، در راستای تحقق تکالیف و انتظارات اسناد بالادستی در زمینه تحول در برنامه‌درسی شامل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش، برنامه درسی ملی، زیرنظام برنامه درسی، نقشه راه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و به صورت ویژه، مصوبه ماده واحده «طرح‌واره تحول در برنامه درسی تا سطح مدرسه»، «زیست‌بوم جدید برنامه درسی دوره اول ابتدایی» پس از طراحی و اجرای محدود در ۸ مدرسه در سال تحصیلی گذشته، در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ و در مرحله الگوسازی، در قریب به ۲۰۰ مدرسه در سراسر کشور اجرا خواهد شد.

در زیست‌بوم جدید برنامه درسی دوره اول ابتدایی، علاوه بر یکپارچگی همه برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی و پرورشی در مدرسه در قالب یک برنامه درسی مدرسه‌ای، مواد و منابع مورد نیاز برای تحقق این اهداف نیز در قالب بسته‌های تربیت و یادگیری در اختیار مدارس قرار می‌گیرد، همچنان‌که برای مراقبت از استقرار و استمرار درست برنامه درسی در مدرسه، تدابیر و اقدامات حمایتی و مراقبتی ویژه‌ای صورت می‌گیرد.

از مهم‌ترین ویژگی‌های این زیست‌بوم، حرکت از رویکرد صرفاً کتاب‌محور به رویکرد برنامه‌محور و همچنین، از نگاه ستادمحور به برنامه درسی، به نگاهی متوازن است که نقش مدرسه، منطقه و استان در برنامه درسی نیز به رسمیت شناخته می‌شود.

اهداف این برنامه شامل برنامه‌ریزی شایسته برای تحقق انتظارات ملی برنامه‌های درسی در مدرسه، تغییر رویکرد تدریجی نظام آموزش و پرورش از کتاب‌محوری به برنامه‌محوری، استقرار مفهومی و عملیاتی برنامه‌های آموزشی و تربیتی به صورت یکپارچه در مدرسه، تقویت نقش، اختیار و مسئولیت حرفه‌ای مدرسه، منطقه و استان، بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های بومی، محلی، منطقه‌ای و محیطی، مراقبت، پایش و نگهداشت برنامه‌های آموزشی و تربیتی، ایجاد سازوکار مستمر بازخورد، اصلاح و بهبود، توسعه و بهبود مستمر شایستگی‌های حرفه‌ای مدیران، معلمان و عوامل مدرسه، تقویت مشارکت خانواده، دانش‌آموزان و سایر ذی‌نفعان، تقویت ظرفیت مدرسه برای انطباق / متناسب‌سازی برنامه‌های درسی با اقتضائات محیطی و ایجاد چرخه یادگیرنده و مستمر «آماده‌سازی، توانمندسازی، اجرا، مراقبت، پایش، بازخورد، اصلاح، غنی‌سازی، انطباق و بهبود است.

رویکردهای این طرح نیز شامل پاینبدی به اهداف و چارچوب انتظارات ملی، پشتیبانی و توانمندسازی به‌جای تحمیل و بازرسی صرف، تناسب پشتیبانی با ظرفیت و نیاز مدرسه، شفافیت و تفکیک نقش‌ها و مسئولیت‌ها، توجه به اقتضائات بومی، محلی و محیطی، فراهم‌سازی فرصت‌های متنوع و معنادار تربیت و یادگیری، پایش، بازخورد و اصلاح مستمر، شناسایی، اعتبارسنجی و اشتراک‌گذاری تجربه‌های موفق و مشارکت خانواده و سایر ذی‌نفعان است.

این دستورالعمل، به‌عنوان چارچوب کلی ماموریت‌های مختلف ستاد، استان و منطقه در پشتیبانی علمی از اجرای زیست‌بوم جدید برنامه درسی دوره اول ابتدایی در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ (مرحله الگوسازی) به شمار می‌آید.

کد مطلب 6986116
محدثه رمضانعلی

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