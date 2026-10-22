به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، در راستای تحقق تکالیف و انتظارات اسناد بالادستی در زمینه تحول در برنامه‌درسی شامل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش، برنامه درسی ملی، زیرنظام برنامه درسی، نقشه راه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و به صورت ویژه، مصوبه ماده واحده «طرح‌واره تحول در برنامه درسی تا سطح مدرسه»، «زیست‌بوم جدید برنامه درسی دوره اول ابتدایی» پس از طراحی و اجرای محدود در ۸ مدرسه در سال تحصیلی گذشته، در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ و در مرحله الگوسازی، در قریب به ۲۰۰ مدرسه در سراسر کشور اجرا خواهد شد.

در زیست‌بوم جدید برنامه درسی دوره اول ابتدایی، علاوه بر یکپارچگی همه برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی و پرورشی در مدرسه در قالب یک برنامه درسی مدرسه‌ای، مواد و منابع مورد نیاز برای تحقق این اهداف نیز در قالب بسته‌های تربیت و یادگیری در اختیار مدارس قرار می‌گیرد، همچنان‌که برای مراقبت از استقرار و استمرار درست برنامه درسی در مدرسه، تدابیر و اقدامات حمایتی و مراقبتی ویژه‌ای صورت می‌گیرد.

از مهم‌ترین ویژگی‌های این زیست‌بوم، حرکت از رویکرد صرفاً کتاب‌محور به رویکرد برنامه‌محور و همچنین، از نگاه ستادمحور به برنامه درسی، به نگاهی متوازن است که نقش مدرسه، منطقه و استان در برنامه درسی نیز به رسمیت شناخته می‌شود.

اهداف این برنامه شامل برنامه‌ریزی شایسته برای تحقق انتظارات ملی برنامه‌های درسی در مدرسه، تغییر رویکرد تدریجی نظام آموزش و پرورش از کتاب‌محوری به برنامه‌محوری، استقرار مفهومی و عملیاتی برنامه‌های آموزشی و تربیتی به صورت یکپارچه در مدرسه، تقویت نقش، اختیار و مسئولیت حرفه‌ای مدرسه، منطقه و استان، بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های بومی، محلی، منطقه‌ای و محیطی، مراقبت، پایش و نگهداشت برنامه‌های آموزشی و تربیتی، ایجاد سازوکار مستمر بازخورد، اصلاح و بهبود، توسعه و بهبود مستمر شایستگی‌های حرفه‌ای مدیران، معلمان و عوامل مدرسه، تقویت مشارکت خانواده، دانش‌آموزان و سایر ذی‌نفعان، تقویت ظرفیت مدرسه برای انطباق / متناسب‌سازی برنامه‌های درسی با اقتضائات محیطی و ایجاد چرخه یادگیرنده و مستمر «آماده‌سازی، توانمندسازی، اجرا، مراقبت، پایش، بازخورد، اصلاح، غنی‌سازی، انطباق و بهبود است.

رویکردهای این طرح نیز شامل پاینبدی به اهداف و چارچوب انتظارات ملی، پشتیبانی و توانمندسازی به‌جای تحمیل و بازرسی صرف، تناسب پشتیبانی با ظرفیت و نیاز مدرسه، شفافیت و تفکیک نقش‌ها و مسئولیت‌ها، توجه به اقتضائات بومی، محلی و محیطی، فراهم‌سازی فرصت‌های متنوع و معنادار تربیت و یادگیری، پایش، بازخورد و اصلاح مستمر، شناسایی، اعتبارسنجی و اشتراک‌گذاری تجربه‌های موفق و مشارکت خانواده و سایر ذی‌نفعان است.

این دستورالعمل، به‌عنوان چارچوب کلی ماموریت‌های مختلف ستاد، استان و منطقه در پشتیبانی علمی از اجرای زیست‌بوم جدید برنامه درسی دوره اول ابتدایی در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ (مرحله الگوسازی) به شمار می‌آید.