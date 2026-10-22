به گزارش خبرنگار مهر، حسین جباری صبح پنجشنبه در سمینار دانش افزایی پیش فصل فوتبال استان هرمزگان که در سالن اجتماعات شهرداری بندرعباس برگزار شد، اظهار کرد: قضاوت در فوتبال شرایط خاص خود را دارد و داور باید دانش لازم را داشته باشد، مسیر قضاوت را بشناسد و برای ارتقای توانایی‌های خود تلاش کند. به ویژه در فوتبال برخورداری از آمادگی جسمانی مناسب اهمیت زیادی دارد و مجموعه این عوامل در کنار یکدیگر می‌توانند زمینه ساز قضاوتی مطلوب باشند.

وی با اشاره به تأثیر قضاوت داوران بر روند مسابقات فوتبال، افزود: قضاوت داوران نقش مهمی در اتفاقات و روند برگزاری مسابقات دارد. یک داور می‌تواند با مدیریت صحیح مسابقه‌ای را به خوبی و به شکلی زیبا برگزار کند، حتی اگر آن مسابقه با تنش و شرایط دشوار همراه باشد، داور می‌تواند با کنترل مناسب، شرایط را مدیریت کند.

دبیر هیئت فوتبال استان هرمزگان، ادامه داد: البته این موارد موضوعاتی نیست که بنده بخواهم برای شما عزیزان توضیح بدهم و دوستان حاضر در این حوزه می‌توانند این نکات را یادآوری کنند.

جباری با اشاره به برنامه‌های آینده فوتبال استان هرمزگان، بیان کرد: آینده‌ای برای فوتبال استان در نظر گرفته شده است و در سال جاری یا فصل آینده مسابقات فوتبال مناطق را برگزار خواهیم کرد. این مسابقات در رده‌های پایه و لیگ مناطق برگزار می‌شود.

وی با اشاره به گستردگی جغرافیایی استان هرمزگان، تصریح کرد: هرمزگان یکی از استان‌های بسیار گسترده کشور است و از شرق تا غرب آن شاید نزدیک به هزار کیلومتر فاصله باشد، به گونه‌ای که می‌توان این مسافت را با فاصله بندرعباس تا تهران مقایسه کرد. بنابراین باید شرایطی فراهم کنیم تا تمام بازیکنان و استعدادهای فوتبال در نقاط مختلف استان به نحوی درگیر این مسابقات شوند.

دبیر هیئت فوتبال استان هرمزگان با تأکید بر نقش داوران در برگزاری مسابقات لیگ مناطق، گفت: قطعاً شما عزیزان باید قضاوت این مسابقات را بر عهده بگیرید و قضاوت شما تأثیر زیادی بر روند برگزاری لیگ مناطق خواهد داشت. به طور کلی اتفاقات خوبی در مسیر فوتبال استان قرار دارد.

جباری ضمن قدردانی از حاضران در این سمینار، اظهار کرد: از آقایان پناهی، قادری، سید و سایر دوستانی که در این مراسم حضور دارند، تشکر می‌کنم. شما سال‌ها برای داوری زحمت کشیده‌اید و شایسته است از تلاش‌هایتان قدردانی شود.

همچنین از حامی مالی این کلاس و همه عزیزان حاضر تشکر می‌کنم و از دیدار شما بسیار خوشحال شدم.

وی با اشاره به ضرورت حفظ بی‌طرفی در قضاوت مسابقات فوتبال، خاطرنشان کرد: امیدوارم مسابقات فصل پیش رو به‌گونه‌ای برگزار شود که بدون هیچ‌گونه حاشیه و مشکل ذهنی پیش برود. بسیار مهم است که در ذهن داور این تصور وجود نداشته باشد که یک تیم، تیم ما یا تیم شهر ماست، زیرا چنین افکاری تأثیر زیادی می‌گذارند.

دبیر هیئت فوتبال استان هرمزگان، تأکید کرد: از شما خواهش می‌کنم این موضوع را کاملاً در ذهن داشته باشید که تیمی به نام تیم ما وجود ندارد، شما داور هستید و همه تیم‌های این شهر و در واقع همه تیم‌های استان تیم شما محسوب می‌شوند. بنابراین این موضوع را مد نظر قرار دهید تا خدای نکرده اتفاق خاصی در مسابقات رخ ندهد و رقابت‌ها به خوبی و خوشی به پایان برسند.

جباری در پایان ضمن تشکر از حضور شرکت‌کنندگان برای آنان روزی خوب آرزو کرد و از خداوند خواست فصل پیش رو با موفقیت سپری شود.

گفتنی است، کلاس دانش‌افزایی پیش‌فصل فوتبال استان هرمزگان با حضور ۹۰ داور شاغل در لیگ برتر و لیگ یک استان به مدت یک روز و در دو بخش تئوری و عملی برگزار می‌شود.