به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح پنجشنبه در نشست با مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهر، ضمن قدردانی از اقدامات و خدمات این مجموعه اظهار کرد: بیمه سلامت نقش مهمی در کاهش دغدغه‌های درمانی مردم و افزایش رضایتمندی آنان دارد و ضروری است خدمات ارائه‌شده به شکل مطلوب به اطلاع عموم مردم برسد.

وی با اشاره به پوشش بیمه‌ای اقشار مختلف جامعه افزود: برخورداری روستاییان از خدمات بیمه سلامت به‌صورت رایگان و همچنین پوشش رایگان دهک‌های اول تا پنجم درآمدی در شهرها، از جمله حمایت‌های پیش‌بینی‌شده برای تسهیل دسترسی مردم به خدمات درمانی است.

فرماندار دشتی ادامه داد: دولت چهاردهم تلاش می‌کند زمینه بهره‌مندی همه مردم از خدمات بیمه‌ای را فراهم کند تا هزینه‌های درمانی، مانعی برای دسترسی خانواده‌ها به خدمات سلامت نباشد.

مقاتلی با اشاره به حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج بیان کرد: ۷۰۷ نفر از بیماران صعب‌العلاج شهرستان دشتی از خدمات صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج بهره‌مند هستند که این حمایت‌ها در کاهش بخشی از هزینه‌های درمانی این بیماران اهمیت دارد.

وی همچنین با اشاره به رایگان بودن خدمات بستری برای کودکان زیر هفت سال در چارچوب ضوابط مربوط گفت: این اقدام در راستای حمایت از سلامت کودکان و کاهش هزینه‌های درمانی خانواده‌ها انجام می‌شود.

فرماندار دشتی با اشاره به اینکه ۹۸ درصد مراکز شهرستان زیر پوشش خدمات بیمه سلامت قرار دارند و بیان اینکه دولت وفاق بدنبال گسترش پوشش بیمه در سراسر کشور است بر ضرورت تداوم خدمات‌رسانی، تقویت اطلاع‌رسانی عمومی از پوشش های بیمه ای و قابلیت ها و خدمات ارائه شده توسط بیمه سلامت و همکاری دستگاه‌های مرتبط برای افزایش رضایتمندی مردم تأکید کرد.