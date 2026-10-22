به گزارش خبرنگار مهر،رضا آقاعلیخانی،در نشست بررسی وضعیت ساخت‌وسازهای غیرمجاز که با حضور محمد یوسفوند، دادستان رباط کریم برگزار شد، بر ضرورت مقابله جدی با ساخت‌وسازهای غیرمجاز و پیگیری مستمر تخلفات در این حوزه تأکید کرد و خواستار اجرای دقیق قوانین و انجام مسئولیت‌های قانونی دستگاه‌های متولی شد.

آقاعلیخانی در ادامه، صیانت از حقوق عمومی را از اولویت‌های مدیریت شهرستان در برخورد با این تخلفات دانست.

وی با اشاره به اهمیت پیشگیری از گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز اظهار کرد: دستگاه‌های مسئول باید پیش از توسعه تخلفات، با حضور میدانی و نظارت مستمر، موارد غیرقانونی را به‌موقع شناسایی و از ادامه اقدامات خارج از ضوابط جلوگیری کنند.

فرماندار رباط‌کریم همچنین بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نظارتی تأکید کرد و خواستار پاسخ‌گویی مسئولان مربوطه در قبال وظایف قانونی خود شد.

آقاعلیخانی با اشاره به پیامدهای تأخیر در رسیدگی به تخلفات ساختمانی خاطرنشان کرد: هرگونه تعلل در انجام مسئولیت‌ها می‌تواند روند مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز را دشوارتر کند؛ ازاین‌رو، پیگیری به‌موقع و اجرای دقیق مقررات باید در اولویت دستگاه‌های متولی قرار گیرد.

در ادامه این نشست، حاضران وضعیت ساخت‌وسازهای غیرمجاز در شهرستان، نحوه نظارت دستگاه‌های مسئول و راهکارهای افزایش هماهنگی برای پیشگیری از تخلفات و پیگیری قانونی موارد شناسایی‌شده را بررسی کردند.