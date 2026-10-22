به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، احمد نجاتیان، با اشاره به ضرورت ساماندهی فعالیت پرستاران اتباع در کشور، از برنامه سازمان نظام پرستاری برای ثبت پرستارانی خبر داد که مجوزهای قانونی اشتغال در ایران را دریافت کرده‌اند.

وی افزود: با راه‌اندازی سامانه مربوطه، امکان شناسایی و نظارت بر فعالیت این افراد و بهره‌مندی آنان از خدمات سازمان نظام پرستاری فراهم می‌شود.

نجاتیان با اشاره به نگرانی‌ها درباره فعالیت اتباع در حوزه پرستاری، تصریح کرد: افرادی که فاقد مجوز قانونی کار در کشور هستند باید از سوی وزارت بهداشت مورد نظارت قرار گیرند اما پرستاران اتباعی که مجوزهای قانونی لازم را دریافت کرده‌اند، باید در چارچوب مشخصی فعالیت کنند.

وی افزود: شورای عالی سازمان نظام پرستاری مصوبه‌ای را برای ثبت این افراد در سازمان تصویب کرده است تا ضمن مشخص شدن تعداد و محل فعالیت پرستاران اتباع در کشور، امکان نظارت بر عملکرد آنان و رسیدگی به تخلفات احتمالی در هیات های انتظامی فراهم شود.

نجاتیان با بیان اینکه بخشی از این پرستاران، از جمله شهروندان افغانستانی مقیم ایران، در کشور تحصیل کرده و مجوزهای قانونی اشتغال و ویزای کار دریافت کرده‌اند، تصریح کرد: ثبت این افراد در سازمان، امکان بهره‌مندی آنان از خدماتی همچون آموزش‌های مداوم پرستاری را نیز فراهم می‌کند.

رئیس سازمان نظام پرستاری ابراز امیدواری کرد سامانه ثبت پرستاران اتباع به‌زودی راه‌اندازی و اعلام شود.