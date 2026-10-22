به گزارش خبرنگار مهر ،عبدالله رئیسی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: این تصمیم با توجه به استقبال بی‌نظیر هنرمندان، شاعران، نویسندگان و فعالان عرصه هنرهای چندرسانه‌ای در داخل و خارج از کشور و همچنین در پی درخواست‌های مکرر مخاطبان و شرکت‌کنندگان برای برخورداری از زمان بیش‌تر جهت آماده‌سازی و ارسال آثار فاخر به دبیرخانه اتخاذ شده است.

عبدالله رئیسی، تأکید کرد: با عنایت به استقبال چشمگیر هنرمندان متعهد و دغدغه‌مند، و به منظور فراهم‌سازی بستر مناسب جهت خلق و ارائه‌ی آثار کیفی در محورهای موضوعی جشنواره‌، فرصت شرکت در این رویداد تا پایان آبان‌ماه سال جاری تمدید شد تا هنرمندان داخلی و خارجی به دلیل محدودیت زمانی از حضور در این رقابت بین‌المللی بازنمانند.

بر اساس این گزارش، جشنواره بین‌المللی «خشت سوم» با هدف نکوداشت سومین دفاع مقدس مردم ایران در برابر تجاوز آمریکا و اسرائیل، در بخش‌های گوناگون ادبی، هنری و رسانه‌ای برگزار می‌شود.

شاعران، نویسندگان و هنرمندان گرامی می‌توانند آثار خود را حداکثر تا تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۵ از طریق شبکه‌های اجتماعی بله و تلگرام و همچنین وب‌سایت رسمی جشنواره به آدرس دبیرخانه در پیام‌رسان تلگرام رسال نموده و برای کسب اطلاعات بیشتر به کانال‌های ارتباطی جشنواره مراجعه کنند.