رشته معارف اسلامی پاسخی به مطالبه برای ترویج معارف دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید سعید سیدحسینی، صبح پنجشنبه در آیین اختتامیه بیست‌وسومین اجلاس مدیران مدارس صدرا در مشهد ضمن تقدیر از دست‌اندرکاران این اجلاسیه اظهار کرد: باید از مؤسس گرامی رشته علوم و معارف اسلامی یاد کنیم که ایده‌ای نو در عرصه آموزش و پرورش داشت. از زمان پیروزی انقلاب اسلامی، تنها رشته نظری که هماهنگ با آموزه‌های انقلاب تأسیس شد، رشته علوم و معارف اسلامی بود که با ایده و زحمت حضرت آیت‌الله (ره) شکل گرفت.

نماینده تولیت مدارس شهید مطهری ضمن گرامیداشت یاد و خاطره علما و شهدای انقلاب اسلامی تصریح کرد: داغ بزرگ شهادت رهبر شهید هنوز در دل‌ها التیام نیافته است. حضور فرزندان و نوه‌های ایشان در این مجموعه‌ها نشان‌دهنده اعتماد و اطمینان آن شهید بزرگوار به این رشته است؛ کما اینکه ایشان حتی نسبت به امور جزئی این رشته پیگیری و سؤال می‌کردند که این امر برخلاف ذهن نورانی و افق عالی ایشان بود که همواره بر ارتقای این رشته تأکید داشتند.

وی همچنین به تحلیل آیات سوره حج پرداخت و گفت: خداوند متعال در این آیات به کسانی که مورد ظلم و تجاوز دشمنان قرار گرفته‌اند اذن جهاد و پایداری داده است و وعده می‌دهد که با ایستادگی در برابر کفر و شرک، دست و بازوی الهی در روی زمین خواهند بود.

سیدحسینی خاطرنشان کرد: هنگامی که این مقاومت‌ها به پیروزی و حاکمیت می‌رسد، وظیفه الهی آغاز می‌شود؛ همان‌گونه که قرآن کریم می‌فرماید: «الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه». وظیفه حاکمیت دینی و متولیان امر تربیت این است که پس از دستیابی به مکنت، به اقامه نماز به عنوان عالی‌ترین نماد پرستش و توسعه معارف دینی و ریشه‌کن کردن منکرات بپردازند و تأسیس رشته علوم و معارف اسلامی نیز بر همین اساس برای پاسخگویی به این مطالبه شکل گرفته است.

نماینده تولیت مدارس شهید مطهری با اشاره به بحث‌های نظری پیرامون وظیفه حاکمیت در امر تربیت بیان کرد: امروزه نه تنها در کشور ما بلکه در بسیاری از کشورهای جهان، نقش خانواده و حاکمیت در تربیت جوانان و نوجوانان کم‌رنگ شده و جریان‌های ناشناخته‌ای در حال هدایت ذهنی نسل جدید هستند؛ مسئله‌ای که نمونه‌های آن در اعتراضات کشورهای مختلف اروپایی دیده می‌شود و ضرورت بازنگری و ارائه نقش فعال‌تر ما در هدایت نسل جوان را دوچندان می‌کند.