به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا علمایی، صبح پنجشنبه، از برنامه جمع‌آوری ۳۹ انشعاب غیرمجاز و تعویض ۴۸ کنتور در جریان سی‌وچهارمین مانور سراسری مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق خبر داد و گفت: با اجرای این اقدامات، شناسایی و بازگرداندن ۷۸۴ کیلووات‌ساعت انرژی به شبکه پیش‌بینی شده است.

علمایی با اشاره به چالش‌های مقابله با استفاده غیرمجاز از برق اظهار کرد: پیش از این، در برخی مناطق امکان واگذاری انشعاب قانونی پس از جمع‌آوری انشعاب غیرمجاز وجود نداشت و همین مسئله زمینه تکرار تخلف را فراهم می‌کرد، اما با رفع این مانع در چارچوب مصوبه هیئت وزیران و فراهم‌شدن امکان اتصال شمارشگرها، مدیریت این انشعاب‌ها مؤثرتر شده است.

وی با بیان اینکه اجرای طرح ملی مهتاب به بهبود شناسایی و پیگیری تخلفات کمک کرده است، افزود: ابزارهای هوشمند و سامانه‌های برخط، امکان پایش دقیق‌تر عملکرد شبکه و دسترسی سریع‌تر به اطلاعات مورد نیاز را فراهم کرده‌اند.

مدیر برق ورامین با اشاره به آمار شناسایی انرژی ناشی از استفاده غیرمجاز از برق تصریح کرد: میزان انرژی شناسایی‌شده در این بخش که سال گذشته ۴۸ میلیون کیلووات‌ساعت بود، از ابتدای سال جاری تاکنون به ۵۵ میلیون کیلووات‌ساعت رسیده است.

علمایی همچنین از شناسایی ۹ مزرعه غیرمجاز استخراج رمزارز با مجموع ۱۳۳ دستگاه خبر داد و گفت: اقدامات نظارتی در این حوزه با همکاری مجموعه‌های امنیتی و انتظامی ادامه دارد و در نیمه دوم سال نیز با جدیت دنبال خواهد شد.

وی با اشاره به نظارت بر مصرف برق در بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: کنترل وضعیت چاه‌های کشاورزی و برخورد با تخلفات و دستکاری‌های احتمالی در چارچوب ضوابط همچنان در دستور کار قرار دارد.

مدیر برق ورامین با تأکید بر ضرورت ساماندهی انشعاب‌های غیرمجاز گفت: در کنار اقدامات نظارتی، استفاده‌کنندگان باید برای دریافت انشعاب قانونی اقدام کنند تا از تداوم استفاده غیرمجاز از شبکه برق جلوگیری شود.