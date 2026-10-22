به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، شینا انصاری، در جلسه کارگروه ملی مدیریت پسماند که با حضور زهرا بهروزآذر معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده و با محوریت بررسی مشکلات زیست‌محیطی پلاستیک‌های یک‌بارمصرف برگزار شد، اظهار کرد: مصرف بی‌رویه کیسه‌ها و ظروف پلاستیکی یکبار مصرف پیامدهای گسترده‌ای برای زنجیره غذایی، اکوسیستم‌های آبی و موجودات زنده دارد و کاهش تولید و مصرف این محصولات نیازمند اقدام هماهنگ دستگاه‌های مسئول است.

وی با اشاره به تصویب آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی در سال ۱۴۰۱ افزود: با وجود گذشت چهار سال، بخش قابل‌توجهی از تکالیف این آیین‌نامه اجرایی نشده است. به جای صرف زمان برای تدوین مصوبات جدید، باید موانع اجرای مقررات موجود شناسایی و برطرف شود.

انصاری تاکید کرد: مشکلات اقتصادی و معیشتی و شرایط دشوار کشور نباید توجیهی برای اجرا نشدن مسئولیت‌های قانونی باشد. کاهش مصرف پلاستیک‌های یک‌بارمصرف به مطالبه‌ای جهانی تبدیل شده و حتی برخی کشورهای آفریقایی نیز مقررات سختگیرانه‌ای در این زمینه اعمال کرده‌اند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه تمرکز اقدامات سال‌های گذشته عمدتاً بر مدیریت مصرف بوده است، اظهار کرد: بخش تولید، حلقه مفقوده سیاست‌های کاهش پلاستیک است و وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت باید نقش موثرتری در این زمینه ایفا کنند.

وی افزود: منطقی نیست منابع ارزشمند پتروشیمی صرف تولید محصولاتی مانند کیسه‌های پلاستیکی شود که عمر مفید مصرف آنها حدود ۱۲ دقیقه است. هدایت این منابع به سمت تولید محصولات بادوام و پایدار، علاوه بر کاهش آسیب‌های محیط زیستی، از نظر اقتصادی نیز به نفع کشور خواهد بود.

انصاری استفاده همزمان از مشوق‌های اقتصادی، ابزارهای بازدارنده و سازوکارهای نظارتی را ضروری دانست و گفت: اصلاح احتمالی مقررات نباید اجرای تکالیف موجود را متوقف کند. پیشنهادهای اصلاحی نیز حسب مورد از طریق کمیسیون‌های تخصصی دولت قابل پیگیری است.

معاون رئیس‌جمهور خواستار ارزیابی میزان پیشرفت اجرای تمامی بندهای آیین‌نامه ظرف یک ماه آینده شد و افزود: معاونت محیط زیست انسانی و دفتر مدیریت پسماند باید با برگزاری نشست‌های تخصصی با دستگاه‌های ذی‌ربط، موانع اجرایی را بررسی و راهکارهای عملیاتی برای رفع آنها ارائه کنند.

وی همچنین بر تقویت پایش و نظارت بر تولید و مصرف پلاستیک‌های یک‌بارمصرف تأکید کرد و گفت: اقدامات فرهنگی و رسانه‌ای باید همزمان با اصلاح الگوی تولید دنبال شود و از ظرفیت زنان، خانواده‌ها و دانش‌آموزان برای کاهش مصرف پلاستیک استفاده شود.

انصاری با اشاره به پویش «نه به پلاستیک» اظهار کرد: مشارکت دستگاه‌های دولتی، نهادهای فرهنگی و گروه‌های مختلف جامعه در این پویش می‌تواند زمینه اجرای اقدامات موثر و فراگیر برای کاهش مصرف پلاستیک‌های یک‌بارمصرف را فراهم کند.