وزیر جهاد کشاورزی با استقبال مردم وارد طارم سفلی شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، به همراه محمد نوذری استاندار قزوین، پیش از ظهر چهارشنبه با هدف شرکت در جشنواره زیتون وارد بخش طارم سفلی شد و در بدو ورود مورد استقبال جمعی از مسئولان محلی، اهالی و معتمدان منطقه قرار گرفت.

این سفر با محوریت معرفی ظرفیت‌های طارم سفلی در تولید زیتون، حمایت از باغداران، توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری و بررسی راهکارهای رونق تولید و تقویت اقتصاد کشاورزی منطقه انجام شده است.

طارم سفلی از مناطق مهم تولید زیتون در استان قزوین و کشور به شمار می‌رود و توسعه ظرفیت‌های تولید و فرآوری این محصول می‌تواند در افزایش ارزش افزوده محصولات باغی، ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی منطقه نقش مؤثری داشته باشد.

