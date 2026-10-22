احکام قطعی تخریب در دو ساختمان متخلف در کاشان اجرا شد

سید مسعود مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای آرای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ و برخورد قانونی با تخلفات ساختمانی، عملیات تخریب سقف‌های ششم و هفتم ساختمانی واقع در بلوار امام رضا(ع)، به متراژ مجموع یک‌هزار و ۲۵۴ مترمربع، به دلیل وجود تخلفات شهرسازی و مشکلات فنی در حال انجام است.

وی افزود: در این پرونده، رأی قطعی تخریب صادر شده و عملیات اجرایی در حال حاضر توسط خود مالک در حال انجام است.

مدیر اجرای احکام شهرداری با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی تصریح کرد: در صورت وقوع تخلفات ساختمانی و صدور رأی قطعی تخریب، هیچ‌گونه مماشاتی با متخلفان صورت نخواهد گرفت و احکام صادرشده مطابق قانون اجرا می‌شوند.

وی همچنین با اشاره به پرونده ساختمان باب‌الحوائج (ع) واقع در خیابان ۲۲ بهمن گفت: در این پرونده نیز با توجه به صدور رأی قطعی دیوان مبنی بر تخریب طبقه پنجم ساختمان به مساحت ۲۹۶ مترمربع، عملیات اجرای حکم در حال انجام است.

مسعودی در پایان خاطرنشان کرد: صیانت از حقوق شهروندان، رعایت اصول فنی و ضوابط شهرسازی و جلوگیری از تخلفات ساختمانی از اولویت‌های مدیریت شهری است و با هرگونه تخلفی که منجر به صدور حکم قطعی تخریب شود، در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه تخلف ساختمانی، مسئله ای نیست که با پرداخت جریمه حل شود گفت: متخلفان ساخت و ساز غیرمجاز اگر تصور کنند در نهایت با پرداخت جریمه و یا از طریق مسیرهای فراقانونی و پیگیری‌های بعدی مشکل شان حل و فصل می شود، بدانند این رویکرد یک ریسک جدی و جبران‌ ناپذیر است.