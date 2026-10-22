احمد عبدی‌پور، در گفتگو با خبرنگار مهر، از رونمایی خودروی مهندسی، عملیات و بازرسی شبکه فاضلاب خبر داد و گفت: این خودرو با بهره‌گیری از توان کارشناسان داخلی و فناوری شرکت‌های دانش‌بنیان، برای شناسایی عیوب شبکه، رسیدگی سریع‌تر به حوادث و کاهش هزینه‌های بهره‌برداری تجهیز شده است.

عبدی‌پور با اشاره به نقش این مجموعه در ارتقای مدیریت شبکه فاضلاب اظهار کرد: راه‌اندازی خودرو حاصل تلاش تیم بهره‌برداری شبکه جمع‌آوری فاضلاب منطقه و حمایت مدیرعامل شرکت، معاون فاضلاب و همکاران حوزه‌های بازرگانی و مالی بوده است.

وی با بیان اینکه تجهیزات این خودرو امکان بررسی دقیق‌تر وضعیت شبکه و انتخاب روش مناسب برای رفع مشکلات را فراهم می‌کند، افزود: افزایش سرعت واکنش به حوادث و کاهش هزینه‌های عملیاتی از اهداف اصلی راه‌اندازی این مجموعه است.

مدیر دفتر بهره‌برداری و توسعه شبکه جمع‌آوری فاضلاب آبفای منطقه ۶ تهران، دوربین بازرسی منهول را یکی از تجهیزات این خودرو معرفی کرد و گفت: این دوربین برای بررسی وضعیت داخلی منهول‌ها، دریچه‌ها و مجاری و شناسایی عیوب آن‌ها استفاده می‌شود. این تجهیز با همکاری یک شرکت دانش‌بنیان داخلی طراحی و ساخته شده و هزینه تهیه آن حدود یک‌سوم نمونه مشابه خارجی است.

عبدی‌پور با اشاره به قابلیت تعمیرات موضعی شبکه بدون حفاری ترانشه ادامه داد: تجهیزات ویژه این نوع تعمیرات، امکان رفع آسیب‌دیدگی بخش‌های مشخصی از لوله‌ها را بدون نیاز به حفاری گسترده فراهم می‌کند.

وی همچنین از به‌کارگیری دوربین «کوئیک‌ویو» در این خودرو خبر داد و اظهار کرد: این دوربین هنگام بروز حادثه یا اختلال در شبکه، تصویر سریعی از وضعیت داخل لوله‌ها ارائه می‌دهد تا گروه‌های عملیاتی بتوانند محل و نوع مشکل را دقیق‌تر شناسایی و برای رفع آن اقدام کنند.

مدیر دفتر بهره‌برداری و توسعه شبکه جمع‌آوری فاضلاب آبفای منطقه ۶ تهران، ربات تشخیص نشت را از دیگر تجهیزات تخصصی خودرو برشمرد و افزود: این ربات نیز با همکاری یک شرکت دانش‌بنیان طراحی و ساخته شده و برای شناسایی نشتی‌های داخلی شبکه فاضلاب به کار می‌رود.

عبدی‌پور در پایان با تأکید بر نقش فناوری‌های نوین و توان مهندسی داخلی در بهبود خدمات‌رسانی خاطرنشان کرد: خودروی مهندسی، عملیات و بازرسی شبکه فاضلاب با هدف پشتیبانی از عملیات بهره‌برداری، مدیریت حوادث و نگهداشت شبکه در آبفای منطقه ۶ تهران به کار گرفته می‌شود.