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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۴

هزینه نوسازی شبکه فاضلاب خاورشهر با لوله‌شکافی ۵۰ درصد کاهش می‌یابد

هزینه نوسازی شبکه فاضلاب خاورشهر با لوله‌شکافی ۵۰ درصد کاهش می‌یابد

ری- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب منطقه شش، از اجرای طرح لوله‌شکافی در خاورشهر خبر داد که با کاهش ۵۰ درصدی هزینه‌ها، نوسازی شبکه فرسوده فاضلاب را دنبال می‌کند.

علیرضا کارگر، در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای روش نوین لوله‌شکافی برای بازسازی شبکه فاضلاب خاورشهر خبر داد و گفت: این روش با هدف کاهش هزینه‌های اجرایی و محدودکردن عملیات حفاری، جایگزین شیوه‌های سنتی نوسازی شبکه شده است.

کارگر با اشاره به فرسودگی لوله‌های قدیمی سیمانی و آزبستی در این منطقه اظهار کرد: با توجه به نیاز به اصلاح شبکه و افزایش ظرفیت انتقال فاضلاب، لوله‌های فرسوده با لوله‌های جدید پلی‌اتیلن به قطر ۲۵۰ میلی‌متر جایگزین می‌شوند.

وی درباره تفاوت این روش با شیوه‌های متداول بازسازی شبکه افزود: در روش لوله‌شکافی، برخلاف حفاری ترانشه باز که مستلزم حفاری در طول مسیر است، عملیات حفاری به نقاط مشخصی برای ایجاد شفت محدود می‌شود و لوله جدید در محل لوله قدیمی قرار می‌گیرد.

به گفته وی، این شیوه حجم عملیات خاکی را به کمتر از پنج درصد روش‌های سنتی کاهش می‌دهد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب منطقه شش با اشاره به مزایای اقتصادی و شهری این فناوری تصریح کرد: استفاده از روش لوله‌شکافی می‌تواند هزینه‌های اجرایی را تا ۵۰ درصد کاهش دهد، همچنین محدودشدن حفاری از ایجاد اختلال گسترده در ترافیک و آسیب به معابر و تأسیسات زیربنایی جلوگیری می‌کند.

کارگر با بیان اینکه در حال حاضر عملیات نوسازی یک‌ونیم کیلومتر از شبکه در حال انجام است، گفت: نیاز شناسایی‌شده برای این بخش از شبکه فاضلاب خاورشهر هفت کیلومتر برآورد شده و پس از تکمیل موفقیت‌آمیز پروژه، توسعه این روش در دیگر مناطق جنوب تهران و سطح شهر در دستور برنامه‌ریزی قرار می‌گیرد.

وی در پایان با تأکید بر بهره‌گیری از توان فنی و مهندسی داخلی خاطرنشان کرد: تجهیزات و گروه‌های اجرایی این پروژه بر پایه دانش بومی مهندسان ایرانی فعالیت می‌کنند.

کد مطلب 6986144

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