علیرضا کارگر، در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای روش نوین لوله‌شکافی برای بازسازی شبکه فاضلاب خاورشهر خبر داد و گفت: این روش با هدف کاهش هزینه‌های اجرایی و محدودکردن عملیات حفاری، جایگزین شیوه‌های سنتی نوسازی شبکه شده است.

کارگر با اشاره به فرسودگی لوله‌های قدیمی سیمانی و آزبستی در این منطقه اظهار کرد: با توجه به نیاز به اصلاح شبکه و افزایش ظرفیت انتقال فاضلاب، لوله‌های فرسوده با لوله‌های جدید پلی‌اتیلن به قطر ۲۵۰ میلی‌متر جایگزین می‌شوند.

وی درباره تفاوت این روش با شیوه‌های متداول بازسازی شبکه افزود: در روش لوله‌شکافی، برخلاف حفاری ترانشه باز که مستلزم حفاری در طول مسیر است، عملیات حفاری به نقاط مشخصی برای ایجاد شفت محدود می‌شود و لوله جدید در محل لوله قدیمی قرار می‌گیرد.

به گفته وی، این شیوه حجم عملیات خاکی را به کمتر از پنج درصد روش‌های سنتی کاهش می‌دهد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب منطقه شش با اشاره به مزایای اقتصادی و شهری این فناوری تصریح کرد: استفاده از روش لوله‌شکافی می‌تواند هزینه‌های اجرایی را تا ۵۰ درصد کاهش دهد، همچنین محدودشدن حفاری از ایجاد اختلال گسترده در ترافیک و آسیب به معابر و تأسیسات زیربنایی جلوگیری می‌کند.

کارگر با بیان اینکه در حال حاضر عملیات نوسازی یک‌ونیم کیلومتر از شبکه در حال انجام است، گفت: نیاز شناسایی‌شده برای این بخش از شبکه فاضلاب خاورشهر هفت کیلومتر برآورد شده و پس از تکمیل موفقیت‌آمیز پروژه، توسعه این روش در دیگر مناطق جنوب تهران و سطح شهر در دستور برنامه‌ریزی قرار می‌گیرد.

وی در پایان با تأکید بر بهره‌گیری از توان فنی و مهندسی داخلی خاطرنشان کرد: تجهیزات و گروه‌های اجرایی این پروژه بر پایه دانش بومی مهندسان ایرانی فعالیت می‌کنند.