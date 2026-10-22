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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۶

تقدیر نماینده ولی‌فقیه در کردستان از علمای اهل سنت روستای انجمنه

تقدیر نماینده ولی‌فقیه در کردستان از علمای اهل سنت روستای انجمنه

سروآباد- نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان در سفر به روستای انجمنه سروآباد، با علمای اهل سنت دیدار و از خدمات دینی و فرهنگی آنان قدردانی کرد و با خانواده شهید امین محمدی دیدار داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالرضا پورذهبی صبح پنجشنبه، در ادامه برنامه‌های دیدار و سرکشی از علما و خانواده‌های شهدا، به روستای انجمنه از توابع بخش مرکزی شهرستان سروآباد سفر کرد.

پورذهبی در این سفر که در هوای بارانی انجام شد، با حضور در منزل ماموستا عبدالله رستمی، امام‌جمعه و جماعت روستای انجمنه، با وی دیدار و درباره فعالیت‌های دینی و فرهنگی منطقه گفت‌وگو کرد.

تقدیر نماینده ولی‌فقیه در کردستان از علمای اهل سنت روستای انجمنه

وی همچنین با ماموستا فایق مرادی از تکیه دراویش دیدار کرد و در جریان اقدامات و فعالیت‌های آنان در حوزه تعلیم و تربیت دینی و ترویج معارف اسلامی قرار گرفت.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان در این دیدارها از تلاش‌های علمای اهل سنت در زمینه آموزش آموزه‌های دینی و فعالیت‌های فرهنگی قدردانی کرد.

تقدیر نماینده ولی‌فقیه در کردستان از علمای اهل سنت روستای انجمنه

حجت‌الاسلام پورذهبی در ادامه این سفر با حضور در منزل شهید امین محمدی، از شهدای حملات دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی، با خانواده این شهید دیدار و گفت‌وگو کرد و یاد و خاطره این شهید را گرامی داشت.

در این سفر، فرماندار شهرستان سروآباد و بخشدار مرکزی نیز نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان را همراهی کردند.

کد مطلب 6986145

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