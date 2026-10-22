توقیف ۳۷۶ دستگاه وسائل نقلیه در طرح امنیت و آرامش مدارس زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر باباخانی از اجرای طرح امنیت و آرامش مدارس در سطح شهر زنجان از ابتدای بازگشایی مدارس تاکنون خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف تأمین امنیت دانش‌آموزان، پیشگیری از ایجاد مزاحمت در مقابل مراکز آموزشی و برخورد با افراد متخلف به اجرا درآمده است.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، تاکنون ۲۷۶ دستگاه موتورسیکلت و بیش از ۱۰۰ دستگاه خودرو به دلیل ایجاد مزاحمت برای دانش‌آموزان در مقابل درب مدارس و همچنین وجود شاکی خصوصی، توقیف شده و مورد اعمال قانون قرار گرفته‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان زنجان با تأکید بر اینکه اقدامات انجام‌شده با هماهنگی مراجع قضایی صورت گرفته است، تصریح کرد: حفظ امنیت و آرامش دانش‌آموزان از اولویت‌های پلیس است و در همین راستا، با مواردی که موجب سلب آرامش دانش‌آموزان، خانواده‌ها و کادر آموزشی شود، در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.

سرهنگ "باباخانی" ادامه داد: حضور و تردد خودروها و موتورسیکلت‌ها در اطراف مدارس، در صورت همراهی با ایجاد مزاحمت یا ارتکاب تخلف، می‌تواند امنیت و آرامش محیط‌های آموزشی را تحت تأثیر قرار دهد؛ ازاین‌رو پلیس با هدف پیشگیری از بروز آسیب‌های احتمالی و ایجاد محیطی امن برای تحصیل دانش‌آموزان، اقدامات قانونی لازم را انجام می‌دهد.

وی از شهروندان، رانندگان و راکبان موتورسیکلت خواست با رعایت قوانین و مقررات، احترام به حقوق دیگران و خودداری از هرگونه مزاحمت در اطراف مدارس، پلیس را در تأمین امنیت و آرامش محیط‌های آموزشی یاری کنند.