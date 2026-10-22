به گزارش خبرنگار مهر، رامین میرزایی صبح پنجشنبه در نشست خبری سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ استان اصفهان، اظهار کرد: تا امروز هشت سرشماری در کشور برگزار شده؛ نخستین آن سال ۱۳۳۵ و هشتمین آن ۱۳۹۵ بوده است.

وی خاطرنشان کرد: سرشماری هر ۱۰ سال یک‌بار انجام می‌شود زیرا هزینه بالاست و تحولات جمعیتی مانند زاد و ولد، مرگ‌ومیر، مهاجرت، ازدواج و طلاق کند رخ می‌دهد اما با پیشرفت فناوری، امسال سرشماری به‌صورت ثبتی‌مبنا اجرا می‌شود که آن را انقلابی بزرگ در نظام آماری کشور می‌دانم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان افزود: پنج سامانه اصلی شامل سامانه املاک و اسکان، ثبت احوال، فراجا، وزارت کشور و شرکت ملی پست (جی‌نف) به‌همراه حدود ۲۰ دستگاه اجرایی دیگر مبنای کار هستند.

میرزایی تصریح کرد: بخشی از جمعیت از این مسیر شمارش شده و خانوارهایی که اطلاعات‌شان ناقص، مخدوش یا اصلاً در سامانه‌ها ثبت نشده، در مرحله تکمیل قرار دارند.

مهلت ۱۰ روزه خانوارها برای تکمیل اطلاعات

وی اظهار کرد: از دیشب مرکز آمار با سرشماره رسمی خود به این خانوارها (سرپرست خانوار) پیامک ارسال می‌کند. پیامک لینک ندارد تا امکان سوءاستفاده نباشد و فقط راهنمایی می‌کند به سامانه دولت من مراجعه و اطلاعات را با کمک اعضای خانواده تکمیل کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان تاکید کرد: سرپرستان خانوار از لحظه دریافت پیامک، ۱۰ روز برای تکمیل اطلاعات فرصت دارند؛ همچنین کسانی که پیامک دریافت نکرده‌اند، در مرحله اول شمارش شدند و نگرانی ندارند.

مرحله سوم مراجعه ماموران آمارگیر به درب منازل است

میرزایی با بیان اینکه مرحله سوم سرشماری روز شنبه دوم آبان با وبینار افتتاحیه به ریاست رئیس‌جمهور و حضور ستاد ملی سرشماری آغاز می‌شود، گفت: از همان روز مأموران آمارگیر به درب منازل مراجعه می‌کنند.

به گفته وی، در استان اصفهان از مجموع حدود ۱.۸ میلیون خانوار، ۷۵ هزار خانوار به‌صورت هدفمند و علمی برای مراجعه حضوری انتخاب شدند که معادل حدود ۵ درصد است و این مراجعه دو هدف جمع‌آوری اطلاعات تکمیلی مانند نوع انرژی مصرفی خانوار، نرخ بیکاری و سطح تحصیلات و راستی‌آزمایی داده‌های ثبتی را دنبال می‌کند.

میرزایی تاکید کرد: مأموران آمارگیر کارت شناسایی هولوگرام‌دار مرکز آمار و کد هشت‌رقمی دارند و هنگام مراجعه به درب منازل ، هموطنان می توانند با استفاده از کد دستوری *۴*۱۱۰۱# مامور را شناسایی کنند.

نتایج سرشماری اسفندماه اعلام می‌شود

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان، کاهش حدود ۹۰ درصدی هزینه‌ها نسبت به روش سنتی، پاکسازی و یکپارچه‌سازی سامانه‌ها به‌صورت پایدار، دسترسی سریع‌تر به اطلاعات در آینده و حذف مراجعه حضوری برای همه خانوارها را از مزایای سرشماری ثبتی مبنای نفوس و مسکن در سال جاری برشمرد و خاطرنشان کرد: نتایج سرشماری اسفندماه اعلام خواهد شد و این در حالی است که در سرشماری‌های پیشین یک سال و نیم تا ۲ سال زمان اعلام نتایج طول می‌کشید.

میرزایی تأکید کرد: اصل محرمانگی اطلاعات طبق اساسنامه مرکز آمار و قوانین کشور رعایت می‌شود و این داده‌ها جز برای مرکز آمار و سازمان مدیریت قابل استفاده نیست. مردم نگران مالیات یا عوارض نباشند.

وی در عین حال گفت: کسانی که پیامک را دریافت کرده و در مهلت مقرر مشارکت نکنند، ممکن است از برخی خدمات دولتی محروم شوند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان در خصوص تاثیر داده‌های جدید سرشماری امسال بر بازنگری در برنامه‌های توسعه استان و تخصیص بودجه، خاطرنشان کرد: اعتبار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل مالیات بر ارزش افزوده بر اساس جمعیت تعلق می‌گیرد؛ بنابراین دقت سرشماری برای شهرها و روستاها حیاتی است.