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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۳

۷۰۰۰ ناظر بر انتخابات شوراهای اسلامی درآذربایجان غربی نظارت می کنند

۷۰۰۰ ناظر بر انتخابات شوراهای اسلامی درآذربایجان غربی نظارت می کنند

ارومیه - دبیر اجرائی هیئت نظارت عالی انتخابات شورهای اسلامی استان آذربایجان غربی از نظارت بیش از ۷ هزار ناظر بر انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا میرزایی روز پنجشنبه در دوره آموزشی ناظران هیئت نظارت بر انتخابات هفتمین دوره شورهای اسلامی شهر و روستا چالدران گفت: بیش از ۷ هزار نفر ناظر بر انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۳ هزار ۲۲۴ صندوق رای در استان نظارت خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه عوامل اجرائی و ناظرین برای برگزاری انتخابات هفتمین دوره شورهای اسلامی شهر و روستا در استان از آمادگی کامل برخوردار هستند افزود: برگزاری انتخابات سالم، قانونی، شفاف و فراهم سازی زمینه مشارکت حداکثری مردم در انتخابات یکی از وظایف اصلی هیئت نظارت استان است.

صمد اکبری فرماندار چالدران نیز در این دوره آموزشی گفت: در هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ۱۱۸ صندوق اخذ رای برنامه ریزی شده است که ۱۵۰ نفر عوامل هیئت نظارت بر این انتخابات نظارت خواهند کرد

کد مطلب 6986157

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