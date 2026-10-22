به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید یحیی نجم‌الهدی صبح پنجشنبه در مراسم افتتاحیه مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» که در امامزاده نصرالله یزد برگزار شد، با اشاره به جایگاه مسجد در ترویج فرهنگ قرآنی اظهار کرد: مسجد محل ذکر و یاد خداوند و زمینه‌ساز ارتباط انسان با پروردگار است و قرآن کریم نیز راه ارتباط و انس با کلام الهی را فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه مسجد ظرفیت ویژه‌ای برای گردهم آوردن اقشار مختلف جامعه دارد، افزود: فعالیت‌های قرآنی باید به تقویت جایگاه قرآن در مساجد منجر شود و شرکت‌کنندگان در مسابقات نیز در کنار رقابت، برای تحقق این هدف تلاش کنند.

مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان یزد با اشاره به حضور حدود ۶۰ تیم ۱۱ نفره در این دوره از مسابقات تصریح کرد: اعضای این گروه‌ها از میان فعالان و نخبگان قرآنی انتخاب شده‌اند و انتظار می‌رود پس از پایان رقابت‌ها، با هر نتیجه‌ای که به دست می‌آورند، به مساجد خود بازگردند و در گسترش نور قرآن و تربیت نیروهای قرآنی نقش‌آفرینی کنند.

نجم‌الهدی ادامه داد: هدف اصلی نباید به حضور در مسابقات و کسب رتبه محدود شود، بلکه باید از ظرفیت این جمع قرآنی برای پویاتر شدن فعالیت‌های مساجد و تقویت محافل قرآنی استفاده کرد.

وی همچنین به برنامه‌ریزی برای توسعه نشست‌های قرآنی نوجوانان اشاره کرد و گفت: در این زمینه اقداماتی انجام شده و نخستین نشست نیز حدود دو ماه پیش در یکی از مساجد برگزار شد. این برنامه‌ها می‌تواند زمینه ارتباط بیشتر نوجوانان فعال در عرصه قرآن و همکاری آنان با یکدیگر را فراهم کند.

مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان یزد خاطرنشان کرد: احیای امر الهی و گسترش فرهنگ قرآن باید هدف اصلی فعالیت‌های قرآنی باشد و امیدواریم با بهره‌گیری از آموزه‌های قرآن کریم، زمینه حضور مؤثرتر فعالان قرآنی در مساجد فراهم شود.