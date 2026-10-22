به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا زارعی‌تبار صبح پنجشنبه در رویداد حماسه نگار سومین کنگره ملی سرداران، امیران و دو هزار شهید استان بوشهر از فعال‌شدن ۱۶ کمیته ستاد یادواره، اجرای برنامه‌های فرهنگی، ورزشی و هنری و میزبانی شهید گمنام در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در روستای درویشی خبر داد و ضمن تسلیت ایام فاطمیه و خوش‌آمدگویی به خانواده‌های شهدا گفت: استان بوشهر استان حماسه‌های نخست و شهرستان دشتی، شهرستان شهدای شاخص و شهدای اولین است.

فرمانده سپاه امام رضا(ع) شهرستان دشتی افزود: اولین شهید استان بوشهر، اولین شهید پاسدار، اولین شهید دانش‌آموز، اولین شهید روحانی، اولین شهید روحانی مهاجر و اولین شهید هوافضای استان بوشهر از این شهرستان بوده‌اند، تنها شهید جنگ دوازده‌روزه و خردسال‌ترین شهید استان بوشهر نیز از شهدای شاخص دشتی است.

زارعی‌تبار تصریح کرد: دشتی سرزمین شهدای اولین و شهرستان یادواره‌هاست و مردم آن بر برگزاری یادواره و انتقال شهید گمنام به روستاهایشان رقابت دارند.

وی مردمی‌بودن یادواره‌های شهدا را مهم‌ترین شاخصه این برنامه‌ها دانست و گفت: سپاه و مسئولان بیشتر نقش راهبری دارند و مردم و خیرین خودشان پای کار می‌آیند.

فرمانده سپاه دشتی با اشاره به آغاز فعالیت ستاد یادواره شهدای شهرستان از دی‌ماه سال گذشته در جوار گلزار شهدای خورموج اظهار داشت: ستاد یادواره و کمیته‌های آن در همه بخش‌های شهرستان با حضور فرماندار، امام جمعه و فرمانده سپاه فعال شد و دهیاران نیز در جلسه فرمانداری توجیه شدند. در جلسات شورای اداری نیز روند برگزاری یادواره و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تشریح می‌شود.

فرمانده سپاه دشتی از برگزاری جلسات با اقشار مختلف از جمله هنرمندان، ورزشکاران، دانش‌آموزان، فرهنگیان و فعالان فضای مجازی خبر داد و اظهار کرد: طرح جامع و عملیاتی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس شهرستان با شعار «مدرسه روایتگر ایثار، پرورش‌دهنده امید» توسط بسیج فرهنگیان طراحی شده و اجرایی خواهد شد.

وی افزود: مسابقات ورزشی متعدد به نام شهدا برگزار شده و مسابقه کتاب‌خوانی در حال انجام است. برنامه‌هایی برای شب شعر، شب خاطره، مسابقات نقاشی، طراحی و خطاطی نیز پیش‌بینی شده است.

زارعی‌تبار به اجرای طرح «آدینه‌های شهدایی» اشاره کرد و گفت: هر جمعه در نماز جمعه، برنامه به نام یک شهید است و خانواده شهید حضور می‌یابد. امام جمعه در خطبه‌ها اشاره‌ای کوتاه به شهید می‌کند و در محضر نمازگزاران و مسئولان هدیه‌ای به خانواده شهید تقدیم می‌شود.

وی افزود: «جمعه‌شب‌های شهدایی» نیز طراحی شده و هر هفته یکی از همرزمان شهید یا نماینده ستاد جهاد و شهادت درباره آن شهید، خاطره، وصیت‌نامه یا نکته‌ای موضوعی را بیان می‌کند.

فرمانده سپاه دشتی با اشاره به پیشنهاد رئیس شورای سیاست‌گذاری و امام جمعه گفت: مقرر شد به تعداد شهدای هر روستا درخت کاشته شود و هر درخت به نام یک شهید باشد. همچنین تابلوها و تصاویر شهدای هر روستا و شهر اصلاح، تقویت یا تکمیل شود.

وی از پیش‌بینی نمایشگاه «زنگ پرواز» در هفته بسیج دانش‌آموزی در مصلی برای بزرگداشت شهدای دانش‌آموز میناب خبر داد و افزود: مراسم بزرگداشت شهدای خلیج فارس نیز با حضور انبوه مردم در مصلی خورموج برگزار شد.

سرهنگ زارعی‌تبار به افتتاحیه یادواره «راه‌های روشن» با همکاری آموزش‌وپرورش و بسیج دانش‌آموزی اشاره کرد و گفت: برگزاری یادواره‌های متعدد محله‌ای و خانگی و سرکشی از خانواده‌های معظم شهدا در مناسبت‌هایی چون هفته دفاع مقدس، هفته بسیج دانش‌آموزی و هفته بسیج در حال انجام است.

وی اعلام کرد: در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) میزبان شهید گمنام در روستای درویشی خواهیم بود که مقدمات آن انجام شده است.

فرمانده سپاه دشتی با اشاره به یادمان‌های شهدای گمنام شهرستان گفت: در ذیل کنگره، یادمان‌های نیمه‌کاره با پیگیری و کمک فرمانداری، بخشداری و دهیاری تکمیل خواهد شد.

سرهنگ زارعی‌تبار در پایان با تأکید بر اینکه همه مسئولان شهرستان با وجود محدودیت‌های اقتصادی، زیرساختی و معیشتی در بحث شهید و شهادت پای کار هستند، گفت: این روند تا برگزاری کنگره در سطح استان با محتوای فاخر ادامه خواهد یافت و امیدواریم عاقبت همه ما ختم به خیر شود.