به گزارش خبرنگار مهر، ژما جواهری‌پور، صبح پنجشنبه، در مراسم یادبود شهدای دانش‌آموز و افتتاح زمین چمن مصنوعی شهیدان عبدی در مدرسه منتظرین شاهد ورامین، از افزایش بیش از ۱۳۰ هزار مترمربع به فضاهای ورزشی دانش‌آموزی استان طی دو سال گذشته خبر داد.

جواهری‌پور با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی مدارس اظهار کرد: در دوره مسئولیت وی در معاونت تربیت‌بدنی و سلامت، در بیش از ۱۴۰ مدرسه فضای ورزشی ایجاد شده است که مدرسه منتظرین شاهد ورامین نیز در شمار این مدارس قرار دارد.

وی با بیان اینکه با وجود افزایش فضاهای ورزشی، همچنان تا رسیدن به سرانه یک مترمربع فضای ورزشی برای هر دانش‌آموز فاصله وجود دارد، بر ضرورت تداوم توسعه زیرساخت‌های ورزشی و تأمین امکانات مناسب برای فعالیت بدنی دانش‌آموزان تأکید کرد.

معاون تربیت‌بدنی اداره‌کل آموزش‌وپرورش شهرستان‌های استان تهران با تأکید بر اینکه تربیت‌بدنی نباید صرفاً به پرورش جسم محدود شود، گفت: مدارس در کنار تقویت توان جسمانی دانش‌آموزان، باید زمینه رشد اخلاقی، تقویت روحیه پهلوانی، شجاعت و مسئولیت‌پذیری را نیز فراهم کنند؛ چراکه قهرمانی واقعی در کنار کسب مدال، با منش پهلوانی و پایبندی به ارزش‌های انسانی معنا پیدا می‌کند.

جواهری‌پور با اشاره به استعداد دانش‌آموزان ایرانی در رشته‌های مختلف ورزشی افزود: فراهم‌کردن محیط مناسب برای تمرین و فعالیت بدنی، امکان شناسایی و پرورش این استعدادها را افزایش می‌دهد و زمینه حضور دانش‌آموزان بیشتری را در رقابت‌های ورزشی فراهم می‌کند.

وی در ادامه به نتایج دانش‌آموزان ایرانی در مسابقات ژیمنازیاد صربستان اشاره کرد و گفت: از میان ۱۰۴ دانش‌آموز اعزامی ایران به این رقابت‌ها، ۸۶ نفر موفق به کسب مدال شدند که شامل ۲۹ مدال طلا، ۲۸ مدال نقره و ۲۹ مدال برنز بود.

معاون تربیت‌بدنی اداره‌کل آموزش‌وپرورش شهرستان‌های استان تهران این نتایج را نشان‌دهنده ظرفیت بالای دانش‌آموزان کشور دانست و اظهار کرد: موفقیت‌های دانش‌آموزان در رشته‌هایی مانند کشتی و والیبال و همچنین المپیادهای علمی، بیانگر توانمندی نسل جوان است و حمایت از آنان می‌تواند به تداوم افتخارآفرینی در عرصه‌های مختلف کمک کند.

جواهری‌پور با گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز و فرهنگی خاطرنشان کرد: شهدا با ایثار و فداکاری خود، الگوهایی از شجاعت، میهن‌دوستی و اخلاق‌مداری به‌جای گذاشتند و انتقال این ارزش‌ها به نسل جدید، از مسئولیت‌های مهم معلمان و مجموعه آموزش‌وپرورش است.

وی همچنین با قدردانی از خانواده‌های شهدا، فرهنگیان و مسئولان شهرستان ورامین برای همراهی در اجرای برنامه‌های فرهنگی و ورزشی، توسعه فضاهای ورزشی مدارس را زمینه‌ای برای افزایش نشاط دانش‌آموزان و رشد استعدادهای آنان دانست و بر ضرورت تداوم همکاری میان آموزش‌وپرورش و مسئولان محلی تأکید کرد.