آرایش مدارس معارف باید منطبق بر الگوی تمدنی و فرمایشات رهبر باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام روح‌الله حریزاوی صبح پنجشنبه در اختتامیه بیست‌وسومین اجلاس مدیران مدارس صدرا با اشاره به اهمیت تبیین اهداف و راهبردهای کلان نظام آموزشی اظهار کرد: سال گذشته فرمودند که جبهه انقلاب و کارگزاران مقاومت باید وضع دشمن را بشناسند. در مسائل نظامی آرایش صفوف ما بستگی به هدف دشمن دارد و آرایش ما باید به سمتی برود که دشمن درست همان سمت را هدف قرار داده است؛ دشمن معارف اسلامی، معارف شیعی و معارف دینی ما را نشانه گرفته است و بر همین اساس، تصریح رهبر معظم انقلاب این است که آرایش ما باید منطبق بر معارف انقلابی باشد.



قائم‌مقام رئیس و معاون آموزش و تعالی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به مفاهیم مطرح‌شده در کتاب‌های مرجع و اسناد بالادستی افزود: این مباحث در ۱۰ مرحله مورد نظر نویسندگان قرار گرفته است؛ گام نخست مسئله‌سازی برای ایجاد وسعت نظر، گام چهارم تقابل تمدنی، گام پنجم سازوکارهای دانش‌بنیان و بسط تمدنی ولایت‌الله، گام هفتم شکل‌گیری و تبار تمدن نوین و باور به نقش‌آفرینی دانش‌آموزان و نوجوانان، و گام دهم کمک به ایجاد نظم نوین جهانی است که باید مورد عنایت سروران و مدیران قرار گیرد.

وی با یادآوری بیانات رهبر شهید انقلاب در دیدار دانش‌آموزان در روز ۱۳ آبان تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب امتیازات مهمی برای ایران ذکر کردند که منطق حکومتی و تمدنی ما همان جمهوری اسلامی است. جمع بین جمهوری اسلامی، حضور مردم و معارف الهی، کار آسانی نیست اما این کار با توفیق الهی انجام شده و مسئله مقابله تمدنی به عنوان وظیفه دانش‌آموزان به زیبایی در این اثر تبیین شده است.

حریزاوی با اشاره به پیام آغاز سال تحصیلی جاری از سوی رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد: امسال برای نخستین بار در دوران رهبری معظم‌له، پیامی برای آغاز سال تحصیلی صادر شد که این امر نشان‌دهنده اهمیت ویژه جایگاه آموزش و پرورش، معلمان و خانواده‌هاست. اگر بخواهیم دانش‌آموزان ما هویت‌مند شوند، اساس حرکت ما باید به گونه‌ای باشد که آنان را ماموریت‌محور تربیت کنیم؛ چرا که از ترکیب هویت و ماموریت، تعهد و پیشرفت متولد می‌شود.

قائم‌مقام رئیس و معاون آموزش و تعالی سازمان تبلیغات اسلامی افزود: مسئولیتی که امروز متوجه دانش‌آموزان و دانشجویان است، تلاش در جهت مجهز شدن به علم، تقوا، امید، اخلاق و دانایی برای درنوردیدن مرزهای دانش و فتح قله‌های پیشرفت است تا با پرده‌برداری از جهل و تاریکی، در جهت اعتلای ایران اسلامی گام بردارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تحلیل دقیق متون و بیانات رهبری در مدارس گفت: یکی از کارهایی که می‌توانیم در مدارس معارف انجام دهیم این است که دانش‌آموزان شارح اندیشه‌های رهبری شوند. خواندن متون پیام‌ها زیر نظر معلمان مومن و دقیق، استخراج مفاهیم و تمرین مفهوم‌گیری، یک کار تربیتی، رشددهنده و بصیرت‌افزاست.

حریزاوی ضمن تقدیر از ابتکار عمل برگزاری اجلاس مدیران مدارس صدرا بیان کرد: عدد در اینجا مهم نیست، بلکه کیفیت و معدود بودن اثرگذار است. شعار «مدرسه پیشرو» حاصل گفتگوها و تأملات راهبردی است و شاخص‌های الگوسازی در مدارس معارف باید به عنوان یک الگوی کارآمد در نظام رسمی آموزش و پرورش، به‌ویژه در تقویت مدارس دولتی مدنظر قرار گیرد.

قائم‌مقام رئیس و معاون آموزش و تعالی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی مدیران مدارس صدرا اظهار کرد: مدیران و معلمان عزیز با دست خالی کارها را به پیش می‌برند و همه ما موظفیم برای این مقصود عالی خدمت‌رسانی کنیم. تقاضای ما این است که گفتگوها و نشست‌های تخصصی پیرامون الگوی مدرسه پیشرو، پیشگام و تراز استمرار یابد.