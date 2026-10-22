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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۴

عضو مجلس سنای پاکستان: اسلام آباد نباید طرفی در جنگ یمن باشد

عضو مجلس سنای پاکستان: اسلام آباد نباید طرفی در جنگ یمن باشد

علامه «راجا ناصر عباس» تأکید کرد که با توجه به حکمت، دوراندیشی و روح برادری اسلامی، پاکستان نباید طرفی از درگیری جاری میان یمن و عربستان سعودی باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، رئیس مخالفان در مجلس سنای پاکستان گفت: انصارالله در یمن نیرویی تأثیرگذار است که ریشه‌های عمیقی در تاریخ، سیاست و هویت دینی یمن دارد.

علامه «راجا ناصر عباس» در ادامه سخنانش تأکید کرد که با توجه به حکمت، دوراندیشی و روح برادری اسلامی، پاکستان نباید طرفی از درگیری جاری میان یمن و عربستان سعودی باشد.

وی تصریح کرد که پاکستان باید از طریق تسهیل آشتی و دستیابی به آتش‌بس، نقش میانجی‌گری مؤثری بین عربستان و یمن ایفا کند.

رئیس مخالفان در مجلس سنای پاکستان خاطرنشان کرد: حکمت واقعی در حفظ جان مسلمانان به‌جای ریختن خون آن‌ها و هموار کردن مسیر آشتی به‌جای دامن زدن به نفرت نهفته است.

کد مطلب 6986170

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