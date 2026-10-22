به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار با رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در اراک اظهار کرد: تلاش در مسیر اسلام، جامعه و آرمان‌های انقلاب اسلامی باید اولویت فعالیت‌ها باشد و از هرگونه رویکرد مبتنی بر منافع شخصی پرهیز شود.

وی افزود: تقویت جایگاه رسانه ملی، مستلزم نگاه راهبردی، استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی استان‌ها و ارتقای توانمندی نیروی انسانی دانست.

ضرورت ثبت تصویری تحولات تاریخی کشور

آیت الله دری نجف‌آبادی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی استان‌های کشور تصریح کرد: مجموعه توانمندی‌ها، تجربیات و دستاوردهای استان‌ها باید گردآوری و در قالب آثاری منسجم و ماندگار ارائه شود؛ آثاری که علاوه بر معرفی ظرفیت‌های داخلی، قابلیت ترجمه به زبان‌های مختلف و عرضه در سطح بین‌المللی را نیز داشته باشند.

وی ادامه داد: اراک در گذشته از نظر امکانات شهری، زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های ارتباطی با محدودیت‌هایی روبه‌رو بود، اما توسعه آن در بخش‌های عمرانی، جمعیتی و خدماتی، بیانگر تغییرات گسترده‌ای است که در استان مرکزی رخ داده است.

آیت الله دری نجف‌آبادی ثبت و بازنمایی این تحولات را از مسئولیت‌های مهم رسانه ملی برشمرد و گفت: صداوسیما می‌تواند با استفاده از اسناد، تصاویر و روایت‌های تاریخی، روند پیشرفت استان‌ها را به تصویر بکشد و نسل جوان را با شرایط گذشته، مسیر توسعه و دستاوردهای کشور آشنا کند.

تقویت وحدت ملی و حضور مؤثر در عرصه بین‌المللی

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با تأکید بر مسئولیت‌های داخلی و خارجی رسانه ملی تاکید کرد: صداوسیما باید در داخل کشور برای تقویت وحدت ملی، افزایش آگاهی عمومی و پاسخ‌گویی به نیازهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جامعه تلاش کند و در عرصه بین‌المللی نیز با تولید محتوای اثرگذار، تبیین واقعیت‌ها و مقابله با دروغ‌پردازی و تبلیغات دشمنان، حضوری فعال و قدرتمند داشته باشد.

وی گفت: بهره‌گیری از ظرفیت شبکه‌ها و رسانه‌های داخلی و خارجی، برای تحقق این اهداف ضروری است و با همکاری مجموعه‌های رسانه‌ای و برنامه‌ریزی دقیق می‌توان زمینه گسترش فعالیت‌های رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران را در سطح منطقه و جهان فراهم کرد.

نیروی انسانی متخصص؛ سرمایه اصلی رسانه ملی

آیت الله دری نجف‌آبادی نیروی انسانی کارآمد و متخصص را مهم‌ترین سرمایه سازمان صداوسیما دانست و تصریح کرد: مدیران، مسئولان، خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای باید از دانش، مهارت، شایستگی و توانمندی لازم برخوردار باشند و همه ظرفیت‌های کشور برای تقویت این مجموعه به کار گرفته شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی، دولت، دانشگاه‌ها و سایر دستگاه‌های مسئول باید تقویت رسانه ملی را در شمار اولویت‌های کشور قرار دهند و در تربیت نیروهای متخصص و تأمین نیازهای این حوزه مشارکت کنند.

وی با تأکید بر ضرورت شناسایی، جذب، آموزش و حفظ نیروهای مستعد در سازمان صداوسیما بیان کرد: باید در قالب برنامه‌ای بلندمدت، مدیران مدبر، نیروهای آموزش‌دیده و کارشناسان توانمند تربیت شوند تا بتوانند مسئولیت‌های رسانه ملی را در عرصه‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی به‌درستی بر عهده بگیرند.

آیت الله دری نجف‌آبادی بیان کرد: برنامه‌ریزی‌ها نباید صرفاً به نیازهای امروز محدود شود، بلکه باید تحولات آینده و چالش‌های پیش‌رو را نیز در نظر گرفت؛ چراکه مواجهه مؤثر با تهدیدها و رقابت‌های رسانه‌ای، به شناخت دقیق شرایط، آمادگی مستمر و تربیت نیروهای توانمند نیاز دارد.

وی گفت: تربیت نیروی متخصص و کارآزموده و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، مدیریتی و رسانه‌ای کشور، زمینه‌ساز ارتقای جایگاه صداوسیما و تقویت نقش‌آفرینی آن در عرصه‌ های داخلی و بین‌المللی است.