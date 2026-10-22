پایان جشنواره ملی مد و لباس استان سمنان با نمایش ۲۰۰ اثر

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه نخستین جشنواره ملی مد و لباس استان سمنان صبح پنجشنبه با رویکرد ارتقای سلامت و نشاط اجتماعی، با نمایش ۲۰۰ اثر از دستاوردهای هنری و مهارتی دانشجویان و استادان دانشکده ملی مهارت دختران شاهرود و تجلیل از برگزیدگان، در تالار بهمن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شاهرود برگزار شد.

مظاهر خیرخواهان، رئیس دانشگاه ملی مهارت واحد استانی سمنان در این مراسم با تأکید بر اهمیت توسعه آموزش‌های مهارت‌محور اظهار داشت: رسالت دانشگاه ملی مهارت، تربیت نیروی انسانی متخصص، توانمند و کارآمد از طریق آموزش‌های عملی و کاربردی و آماده‌سازی دانشجویان برای ورود مؤثر به بازار کار است؛ رسالتی که تحقق آن مستلزم شناسایی استعدادها، حمایت از خلاقیت‌ها و فراهم‌کردن فرصت‌های واقعی برای بروز توانمندی‌های دانشجویان است.

خیرخواهان همچنین گفت: برگزاری جشنواره‌های تخصصی از جمله جشنواره ملی مد و لباس، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های علمی، هنری و مهارتی دانشگاهیان، ارائه دستاوردهای آموزشی و فراهم‌کردن زمینه ارتباط میان محیط دانشگاه و عرصه‌های حرفه‌ای و تولیدی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های حوزه مد و لباس در توسعه فعالیت‌های اقتصادی و کارآفرینی گفت: این حوزه از ظرفیت‌های ارزشمندی برای بروز خلاقیت، ایجاد کسب‌وکار و توسعه اشتغال برخوردار است و دانشگاه می‌تواند با حمایت از ایده‌های نوآورانه، تقویت آموزش‌های تخصصی و ایجاد ارتباط مؤثر با بخش‌های فرهنگی و اقتصادی، زمینه تبدیل استعدادهای دانشجویان به فرصت‌های شغلی پایدار را فراهم کند.

رئیس دانشگاه ملی مهارت واحد استانی سمنان ادامه داد: توجه به توانمندی‌های بانوان در حوزه‌های هنری و مهارتی، علاوه بر کمک به شکوفایی استعدادهای فردی، می‌تواند زمینه‌ساز حضور مؤثرتر آنان در عرصه‌های حرفه‌ای و اقتصادی باشد. برگزاری چنین رویدادهایی فرصت مناسبی برای معرفی این ظرفیت‌ها و تقویت خودباوری، خلاقیت و انگیزه در میان دانشجویان است.

در آیین اختتامیه نخستین جشنواره ملی مد و لباس، نفرات برتر و شایستگان تقدیر معرفی شدند و مورد تجلیل قرار گرفتند. بر اساس اعلام برگزارکنندگان، فرزانه پرورش، مائده رنجبری و زهرا صادقی به‌عنوان نفرات برتر جشنواره معرفی شدند. همچنین مینا میش‌مست، فاطمه سالدورگر، مهسا رحیمیان، سحر کاری، نفیسه تقی‌پور و فاطمه‌زهرا نوری به‌عنوان شایستگان تقدیر این رویداد معرفی و تجلیل شدند.