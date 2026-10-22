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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۸

سردار قمی: دستورالعمل‌های پدافندغیرعامل در جنگ کارآمدی خود را نشان داد

سردار قمی: دستورالعمل‌های پدافندغیرعامل در جنگ کارآمدی خود را نشان داد

یزد - معاون بسیج و امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: تجربه جنگ‌ها نشان داد که دستورالعمل‌های پدافند غیرعامل نقش مؤثری در مقابله با تهدیدات دشمن و حفظ آمادگی دستگاه‌ها داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدعلی قمی صبح پنجشنبه در آیین اختتامیه همایش مدیران کل پدافند غیرعامل استان‌های کشور در یزد اظهار کرد: در مدت مسئولیت امور استان‌ها، شاهد اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی پدافند غیرعامل در یزد بودم و لازم است از تلاش‌های مدیرکل پدافند غیرعامل استان و سایر مسئولان و دستگاه‌های اجرایی در این زمینه قدردانی کنم.

وی با اشاره به برگزاری حضوری این همایش افزود: با وجود اینکه در دوران جنگ، نشست مدیران کل پدافند غیرعامل استان‌ها به‌صورت برخط برگزار می‌شد، با حمایت رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور و پیگیری استاندار یزد، زمینه برگزاری حضوری این نشست در یزد و حضوری فراهم شد.

معاون بسیج و امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه اهمیت اقدامات پدافندی در جریان جنگ بیش از گذشته مشخص شد، تصریح کرد: پیش از جنگ ۱۲ روزه، برخی دستگاه‌ها شناخت کافی از کارکردهای پدافند غیرعامل نداشتند، اما تجربه مواجهه با تهدیدات دشمن و اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی، اثربخشی این اقدامات را برای استانداران، فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی روشن کرد.

قمی ادامه داد: دستورالعمل‌های ابلاغی، از جمله دستورالعمل‌های مرتبط با مدیریت حوادث احتمالی، پیشگیری از تهدیدات سایبری و صیانت از مردم در شرایط جنگی، در افزایش آمادگی دستگاه‌ها و مدیریت شرایط بحرانی نقش مؤثری داشتند.

وی با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی مدیران کل پدافند غیرعامل استان‌ها در دوران جنگ گفت: تشکیل و فعالیت مستمر اتاق‌های وضعیت به‌صورت شبانه‌روزی، رصد و پایش تهدیدات، ارزیابی شرایط و پیگیری آمادگی دستگاه‌های اجرایی از جمله اقداماتی بود که به مدیران استان‌ها در تصمیم‌گیری‌های امنیتی و مقابله با تهدیدات دشمن کمک کرد.

معاون بسیج و امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به اهداف برگزاری این همایش یک‌روزه بیان کرد: بازآموزی و تبیین دستورالعمل‌های پدافند غیرعامل، بررسی شیوه تهیه طرح‌های عملیاتی و شناسایی نقاط قوت و ضعف دستگاه‌ها در مواجهه با تهدیدات، از محورهای اصلی این نشست بود تا زمینه ارتقای آمادگی برای شرایط پیش رو فراهم شود.

قمی خاطرنشان کرد: در حاشیه این همایش، نشست‌هایی نیز با حضور مسئولان سه استان خراسان شمالی، گلستان و مازندران با موضوع‌های مختلف برگزار شد که نشان‌دهنده اهمیت تأمین نیازهای مردم و استمرار خدمات ضروری در همه شرایط است.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت ساختار پدافند غیرعامل در استان‌ها و وزارت کشور گفت: پیگیری این موضوع با مشارکت استانداران، وزارت کشور و سازمان پدافند غیرعامل کشور در دستور کار قرار دارد و تقویت این ساختار می‌تواند به ارتقای هماهنگی و آمادگی دستگاه‌های اجرایی کمک کند.

معاون بسیج و امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور با تشریح مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در اجرای الزامات پدافند غیرعامل اظهار کرد: مسئولیت اجرای اقدامات بر عهده دستگاه‌های اجرایی است و سازمان پدافند غیرعامل، وظیفه راهبری و نظارت بر اجرای این اقدامات را بر عهده دارد.

قمی افزود: کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها، افزایش بازدارندگی و حفظ تداوم کارکردها و خدمات ضروری، از مهم‌ترین محورهایی است که باید با جدیت از سوی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی دنبال شود.

وی با اشاره به نقش مردم در عبور از شرایط دشوار تصریح کرد: تاب‌آوری اجتماعی و حضور گسترده مردم در صحنه، از مؤلفه‌های مهم پایداری کشور در برابر تهدیدات است و تجربه‌های اخیر نشان داد که در جنگ اراده‌ها می‌توان با تکیه بر این ظرفیت‌ها در برابر دشمن ایستادگی کرد.

کد مطلب 6986179

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