بایک هدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به طیف حوادث منجر به آسیب‌های جسمی در استان گفت: تصادفات خودرو و موتورسیکلت در مسیرهای درون‌شهری و جاده‌ای و همچنین سوانح محیط کار، بخش مهمی از مأموریت‌های مرتبط با تروما را به خود اختصاص می‌دهند.

وی بیان کرد: شرایط کوهستانی استان و نوع فعالیت‌های اقتصادی نیز در بروز حوادث مؤثر است و سقوط از ارتفاع، سوانح ساختمانی، حوادث کشاورزی و باغداری و آسیب‌های ناشی از نزاع از دیگر مواردی هستند که نیروهای اورژانس برای رسیدگی به آن‌ها وارد عمل می‌شوند.

بررسی نحوه وقوع حادثه برای شناسایی آسیب‌های جدی

هدایی با بیان اینکه شدت ظاهری جراحت همیشه نشان‌دهنده میزان آسیب واردشده به بدن نیست، افزود: اطلاعات مربوط به چگونگی وقوع حادثه و شرایط مصدوم، در ارزیابی اولیه اهمیت زیادی دارد و می‌تواند به شناسایی صدماتی کمک کند که در نگاه نخست آشکار نیستند.

وی ادامه داد: مصدومان حوادث ممکن است با نشانه‌های متفاوتی از جمله اختلال در تنفس، تغییر سطح هوشیاری، خونریزی یا آسیب‌های اندام‌ها مواجه باشند؛ ازاین‌رو، بررسی وضعیت عمومی بیمار و تشخیص علائم تهدیدکننده حیات باید با سرعت و دقت انجام شود.

مدیر اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، افزایش ضربان قلب، تنفس سریع، رنگ‌پریدگی و تعریق سرد را از نشانه‌های احتمالی شوک ناشی از خونریزی برشمرد و گفت: افت فشار خون می‌تواند در مراحل پیشرفته این وضعیت ظاهر شود.

به گفته هدایی، گیجی، کاهش هوشیاری، تغییر اندازه مردمک‌ها و اختلالات عصبی نیز می‌توانند بیانگر آسیب سر باشند. همچنین درد ستون فقرات، تغییر شکل اندام‌ها، کبودی گسترده، خونریزی فعال و تغییرات غیرطبیعی قفسه سینه یا شکم، نیازمند بررسی فوری هستند.

اقدامات اولیه برای کاهش عوارض تروما

وی با اشاره به نقش مداخلات پیش‌بیمارستانی در رسیدگی به مصدومان بیان کرد: نیروهای اورژانس بر اساس وضعیت بیمار و دستورالعمل‌های تخصصی، اقدامات لازم را برای کنترل خونریزی، باز نگه‌داشتن راه هوایی، بررسی تنفس و گردش خون و ارزیابی وضعیت عصبی انجام می‌دهند.

هدایی افزود: جلوگیری از افت دمای بدن و رعایت ملاحظات مربوط به آسیب‌های احتمالی ستون فقرات نیز در مراقبت از مصدومان اهمیت دارد و اقدامات درمانی باید با توجه به نوع جراحت و شرایط بالینی هر بیمار انجام شود.

وی با تأکید بر ضرورت پرهیز از تأخیر در رسیدگی به آسیب‌های شدید خاطرنشان کرد: انتخاب مرکز درمانی متناسب با وضعیت مصدوم و انتقال به‌موقع وی، در کنار انجام اقدامات اولیه ضروری، از مراحل مهم مدیریت تروما به شمار می‌رود.

هماهنگی نیروهای امدادی در حوادث پرتلفات

مدیر اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، بررسی خطرهای موجود در محل حادثه را لازمه آغاز عملیات امدادی دانست و گفت: در شرایطی که احتمال وقوع حوادث ثانویه وجود داشته باشد، هماهنگی با نیروهای هلال‌احمر، پلیس راهور و آتش‌نشانی برای ایمن‌سازی محیط و تسهیل عملیات انجام می‌شود.

وی افزود: در حوادثی با تعداد زیاد مصدومان، نیروهای امدادی با اجرای تریاژ میدانی، بیماران را بر اساس شدت جراحت و فوریت دریافت خدمات درمانی اولویت‌بندی می‌کنند تا امکانات موجود به شکل مناسب‌تری به کار گرفته شود.

هدایی استفاده از ابزارهای تخصصی برای خارج‌کردن مصدومان از محل‌های حادثه‌خیز، جابه‌جایی ایمن و جلوگیری از تشدید صدمات را از دیگر الزامات امدادرسانی عنوان کرد.

وی در پایان بر اهمیت ارتباط مستمر میان مرکز هدایت عملیات اورژانس، تیم‌های اعزامی و مراکز درمانی تأکید کرد و گفت: هماهنگی در تمام مراحل مأموریت، از اعزام نیرو تا تحویل بیمار، به مدیریت بهتر روند مراقبت و ارائه خدمات مؤثرتر به مصدومان کمک می‌کند.